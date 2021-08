Video CNTE vuelve a bloquear paso de AMLO en Chiapas; “esos no son modos”, responde el presidente (14:20 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. Por tercera vez durante su visita a Chiapas, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el paso del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este domingo, el primer mandatario presidió la inauguración del Hospital General de Zona No. 1 ‘Nueva Frontera’ en Tapachula.

Pero al llegar al lugar, el paso de la camioneta negra en la que viajaba fue bloqueado por integrantes de las secciones 7 y 40 de la CNTE.

Con megáfono en mano, uno de los maestros exhortó al presidente a que reciba a una comisión para resolver de fondo sus problemáticas.

Al ver que el primer mandatario no bajaba su ventanilla los docentes comenzaron a corear “Mentiras, mentiras, la misma porquería” y “solución, solución, no queremos represión”.

Diez minutos después, la CNTE liberó el paso del convoy presidencial argumentando que “somos personas educadas que queremos el diálogo y el bien del país”.

Ya en el Hospital General de Zona No. 1, durante su discurso, el presidente López Obrador recordó la ocasión en la que el entonces presidente Benito Juárez vio detenido su carruaje durante su peregrinar hacia el Norte para no rendirse ante la invasión francesa.

“El presidente de México no puede huir, el presidente de México no puede ser rehén de nadie. A lo mejor otros presidentes, pero un presidente legal y legítimamente constituido no puede esconderse, no puede huir, no puede ser rehén de nadie”, sentenció.