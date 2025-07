Vecinos bloquean avenida en Salina Cruz por falta de energía eléctrica (12:45 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 27 de julio. Habitantes de diversas colonias de Salina Cruz bloquearon este domingo la avenida Teniente Azueta, una de las principales vialidades de la ciudad, para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la pronta solución a la falta de energía eléctrica que afecta sus hogares desde hace seis días.

Los manifestantes, armados con pancartas y mantas, denunciaron que a pesar de múltiples reportes realizados a la CFE, la empresa no ha dado respuesta ni ha enviado cuadrillas para restablecer el servicio.

Esta situación ha generado afectaciones en sus actividades cotidianas, además de la descomposición de alimentos y la falta de agua potable en varias viviendas.

“Ya no aguantamos más. Tenemos niños, personas mayores y enfermos que necesitan atención. No podemos seguir así”, expresó una de las vecinas inconformes, quien aseguró que el corte ha sido intermitente en algunas zonas, pero en otras, la energía no ha regresado en casi una semana.

Los vecinos advirtieron que mantendrán el bloqueo de manera indefinida hasta que reciban atención directa de personal de la CFE. También pidieron la intervención de las autoridades municipales y estatales para que intercedan en el restablecimiento del servicio eléctrico lo antes posible.

