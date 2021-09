Vargas Llosa tiene un mensaje para AMLO: que no se exhiba en las ‘mañaneras’ (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. Mario Vargas Llosa tiene un mensaje para el presidente Andrés Manuel López Obrador: que no se exhiba en las mañaneras.

El escritor peruano, premio Nobel de Literatura, presidió este miércoles la inauguración del foro denominado: “Los desafíos de la libertad de expresión, hoy”, organizado por la Universidad de Guadalajara, en donde destacó que el tema de la libertad de expresión es oportuno en América Latina, además que es la medida para saber si un país es democrático o no, y permite a la prensa dar opiniones contrarias a las del gobierno.

Aludió al presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo que la función de un mandatario no es exhibirse de manera reiterada como ocurre en ‘la Mañanera”, “la verdad no me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas, comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando, atacando a los periodistas, no me parece que esa sea la función de un presidente; y creo que él trasgrede un poco esa función, porque piensa, tal vez, que le da más popularidad, pero no sé si le da más popularidad, o más bien la reduce”.

López Obrador mencionó al peruano en su conferencia matutina, refiriendo que no persigue a sus críticos; el escritor expresó desconocer las declaraciones del mandatario, pero: “tengo la impresión de que en varias veces se ha referido a mí de manera muy negativa”.

En su ponencia, Vargas Llosa dijo que la democracia no puede ser posible sin la libertad de expresión; aunque hay países que están volcados hacia el socialismo radical, y al comunismo, y atentan contra ese derecho, afirmó que la manera más segura para saber que un país es democrático, es cuando permite a los medios de comunicación dar opiniones contrarias a las del gobierno, “en América Latina hemos experimentado, por desgracia, a lo largo de nuestra historia, esa falta de democracia que significa fundamentalmente la libertad de expresión”.

Se refirió a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Perú, “quienes profesan esta doctrina no parecen haberse dado cuenta de que esa doctrina ha desaparecido en el mundo, pues ningún país es comunista a excepción de Corea del Norte. Algunos ejemplos los hemos visto en Cuba, Venezuela y Nicaragua, el fracaso fundamental del intento de crear países socialistas que trajeran igualdad, prosperidad a nuestros países”, indicó.

Este jueves se celebrará la Cátedra que lleva su nombre, organizada desde 2019 por la Universidad de Guadalajara, y propuso que este foro sobre libertad de expresión se realice de manera permanente y de forma paralela al encuentro.

Por otra parte, durante la primera mesa de discusión del foro “Pensar el periodismo”, y moderada por Enrique Krauze, Vargas Llosa señaló que en una sociedad sana, quienes ejercen la libertad de expresión vigilan, fiscalizan y supervisan a todos los poderes, pero esto se ha invertido en muchos países de América Latina, pues es el Estado en cada nación, el que supervisa a quienes deberían estar ejerciendo la libertad de expresión.

En tanto, el exdiplomático Jorge Castañeda señaló que la ofensiva del expresidente estadounidense Donald Trump impactó en la libertad de expresión de ese país, y permeó a los mandatarios de muchos países, como el de México, que tiene la costumbre de denostar a los medios de comunicación y a los periodistas durante sus conferencias ‘mañaneras’.

Mientras que el periodista Salvador Camarena declaró que medios de comunicación y comunicadores no han sido críticos con los mensajes del mandatario, y han reproducido febrilmente la información, sin sopesar antes de publicar lo que él dice y se convierten “en los mejores aliados del presidente, incluso cuando los desacredita”.

