“Vamos por una lucha donde se acaben los privilegios y la corrupción, con seguridad y justicia para vivir en paz”: Salomón Jara al iniciar su campaña (16:45 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de abril. Salomón Jara Cruz, arrancó su campaña como candidato a gobernador de Oaxaca por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el municipio de Ixtlán de Juárez, después de colocar una ofrenda floral al benemérito de América, Benito Juárez García.

Acompañado por la presidenta municipal de Guelatao, Consuelo Santiago García, el presidente estatal de Morena, Benjamín Viveros Montalvo, integrantes de su equipo de campaña, legisladores locales y dirigentes de los demás partidos políticos que acompañan su fórmula, afirmó que quería ser gobernador porque quiere servir a Oaxaca, aportar su experiencia y conocimientos, ya que le dolía la pobreza en que vivía la gente.

En conferencia de prensa, detalló que a lo largo de su campaña recorrerá cerca de 200 municipios como siempre lo había hecho, para estar cerca de los pueblos, de las comunidades, y buscar siempre soluciones para el estado, el cual ha recorrido ya todo en tres ocasiones.

“Yo soy originario de la Sierra Juárez, de Betaza, soy indígena, y a partir de ahora se van a disputar dos elecciones, tener más de lo mismo, 90 años de malos gobierno o el bienestar de Oaxaca, por eso vamos por una lucha donde se acaben los privilegios y la corrupción”.

“He recorrido Oaxaca como legislador en donde palpé el sueño de todos los oaxaqueños que quieren un cambio por el que vamos a luchar 60 días de campaña, no es tan fácil que el pueblo conozca nuestras propuestas, pero cada semana vamos a dar una conferencia”, adelantó.

Expuso que buscaba un estado de bienestar para todos los oaxaqueños, con seguridad y justicia para vivir en paz, porque todos soñaban en un crecimiento y desarrollo en las 8 regiones de Oaxaca.

“Después del 5 de junio vamos a seguir recorriendo nuestros pueblos para darle las gracias al pueblo por su apoyo y para ponernos a las órdenes de la gente, vamos a encabezar una propuesta de campañas y propuestas porque la guerra sucia no ayuda a Oaxaca”.

Ante la división que existe en Morena, comentó que Oaxaca era más grande que sus diferencias, pero tenían que estar unidos todos, “yo voy a seguir y siempre abonaré a la unidad de la coalición de Morena porque nada nos debe de distraer de la lucha contra la desigualdad y pobreza, ya si alguien quier e la guerra sucia esa será su estrategia, porque la de nosotros es de sueños y trabajar”.

Sobre la controversia que se registró con la senadora Susana Harp por la designación de la candidatura, reiteró que la izquierda en México ha sido de avanzada, ya que su lucha ha sido la igualdad.

“Yo la comparto porque es mi lucha, no es para solo un sector, o una circunstancia, es por la igualdad ó paridad de género, venimos del patriarcado entonces esta lucha por la igualdad es la lucha de las mujeres”, subrayó.

“Todos podemos soñar en que Oaxaca y próspero, si nos dividimos no vamos a ningún lado, si son de fuera no conocen Oaxaca, véanlo ahora con el gobernador, no sabía nada de Oaxaca, a mí no me tienen que llevar de la mano, por eso a partir de ahora vamos a trabajar dos meses para consolidar la cuarta transformación en Oaxaca”, puntualizó.

El candidato, advirtió que vigilará que el gobierno estatal no vaya a meterle recursos al candidato del partido tricolor ya que lo más fácil era engañar a la gente y comprar votos, por lo que dará a conocer un 01 800 para dar a conocer todas las irregularidades que se detecten durante la campaña.