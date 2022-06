Vacunación COVID-19 para niños: experto de la UNAM responde las preguntas más comunes (20:30 h)

¿Por qué la vacuna estuvo disponible en adultos antes que en niñas y niños?

El médico cirujano llamó a reflexionar en la oferta y demanda de las vacunas por parte de las empresas desarrolladoras. La revista FacMed, de la UNAM, señala que la tasa de mortalidad por el coronavirus es mayor en adultos de 25 años en adelante, por lo que las autoridades sanitarias se vieron en la necesidad de vacunar primero a ese sector poblacional.

“Vacunar adultos era extremadamente urgente, pero la vacunación de los infantes tiene una lógica distinta porque el impacto de la pandemia en niñas y niños es menor (…) no es superurgente”. Mauricio Rodríguez Álvarez

Desde la perspectiva de la logística de la producción, se necesita el producto más urgente. “Si tú eres un gran productor de vacunas y tienes que decidir si tu planta va a producir la que urge o la que no urge, ustedes ya contestarán esta disyuntiva”, precisó. Es por esta razón que los productores establecieron prioridades, aunque eso no significa que no se necesitan las vacunas para niñas y niños.

¿Los menores deberían recibir una dosis de refuerzo en el proceso de vacunación?

Los portales Sharp Health Plan y First 5 California señalan que ésta es una de las preguntas más comunes al respecto de la vacunación contra el COVID-19 en niñas y niños; sin embargo, pensar en una dosis de refuerzo requiere primero que el esquema esté completo, al menos con la primera dosis.

“Lo primero es que tengan su esquema completo antes que nada. No podemos pensar en refuerzo si no tienen el esquema completo. En el caso de la vacuna de Pfizer es de dos dosis, primero hay que completar los esquemas primarios (…) eventualmente, tal vez, los infantes de 5 a 11 años, sólo necesitarán refuerzo quienes tengan alguna condición de salud especial”. Mauricio Rodríguez Álvarez

Vacunación contra el COVID-19 en niñas y niños: hay nueve vacunas aprobadas para adultos y una para menores, según Mauricio Rodríguez / Foto: Cuartoscuro

La necesidad de una dosis de refuerzo se determinará cuando el esquema de vacunación con la vacuna Pfizer, la única aprobada en México para la vacunación de COVID-19 en niñas y niños, esté completo. De acuerdo con las autoridades federales, el intervalo de refuerzo es de tres a seis semanas.

¿A partir de qué edad es “urgente” la vacunación de COVID-19 para niñas y niños?

Mauricio Rodríguez Álvarez enfatizó que, basado en las estadísticas nacionales y globales en torno al impacto del COVID-19, el grupo más urgente de menores de edad para proceder en la vacunación es en los adolescentes a partir de los 15 años, pues los efectos del coronavirus han sido menos graves en bebés y niños menores.

“Los números feos comienzan con los mayores de 15 años, los menores no han tenido un impacto fuerte en comparación. No quiero dejar la idea de que todos los que han tenido COVID-19 y han muerto no son importantes”.

Mauricio Rodríguez Álvarez La estrategia de México es aprovechar la indicación de Pfizer para vacunar a menores de 12 a 14 años con enfermedades predisponentes e inmunizar a todos los mayores de 14 años, agregándose recientemente al grupo de entre 5 y 11 años. En el caso de los bebés, hay más precisiones en los estudios clínicos para desarrollar vacunas.

¿Cuándo estaría disponible una vacuna para los más pequeños? Las exigencias son más fuertes por las autoridades regulatorias, por lo que los datos preliminares estarían disponibles aproximadamente a finales de 2022, según las estimaciones del especialista.

¿De quién depende que se liberen las vacunas?

El académico de la UNAM precisó que “se trata de implementar las estrategias en función de la salud pública y de lo que ayude a la mayoría”, así que las decisiones que se han tomado hasta el momento tienen que ver con las necesidades imperiosas, y destacó que el manejo de la vacunación de COVID-19 a niñas y niños no sólo tiene que ver con el Gobierno.

“Las vacunas no las registra el Gobierno, sino los distribuidores de las vacunas. Si no tenemos en México otra vacuna más que la de Pfizer, es porque a ningún otro productor le ha interesado buscar el registro aquí. Eso no es culpa del Gobierno, sino de la empresa que no ha tenido el interés de venir a México a registrarla”. Mauricio Rodríguez Álvarez

Desde esta perspectiva, el proceso, a grandes rasgos, para registrar un activo para aplicar en la vacunación contra el COVID-19 para niñas y niños es el siguiente:

Viene un representante legal de ese producto

El representante le muestra los papeles de la vacuna a la Cofepris

La Cofepris autoriza la vacuna

autoriza la vacuna Se incluye la vacuna en el Plan Nacional de Vacunación

Rodríguez Álvarez también precisó que si no se han liberado más vacunas para los menores de edad es porque en México no ha tenido una gran aceptación la vacunación contra el COVID-19 en niñas y niños. Desde su perspectiva, el nivel de convocatoria en los menores de 18 años ha sido considerablemente baja en comparación a otros grupos de edad.

Si mi hijo tuvo COVID-19, ¿debo llevarlo a la campaña de vacunación?

Mauricio Rodríguez Álvarez destacó que, tanto en niños como en adultos, la vacunación del COVID-19 y el propio contagio del virus no debe condicionarse entre sí, sino que se recomienda vacunar a las niñas y niños aún con una infección previa.

“En principio sí, aunque ya hayan tenido hay que vacunarlos en cuanto esté disponible la vacuna. La vacunación después del COVID-19 o el contagio después de la vacuna genera una respuesta inmune potente porque tienes respuesta inmune contra el virus y contra lo que viene en la vacuna”. Mauricio Rodríguez Álvarez

¿Las vacunas son seguras para ponérselas a mis hijos?

“Las vacunas son seguras y efectivas“, señala el microbiólogo, destacando también que la vacuna contra el COVID-19 es la que ha tenido los estudios clínicos más extensos del mundo y en la historia del desarrollo de vacunas con decenas de miles de participantes. “No hemos tenido problemas aún después de millones de dosis aplicadas”, aseguró.

“Deberías vacunar a tu hijo para protegerlo de la enfermedad grave, para tratar de contribuir a que disminuya la circulación del virus y el riesgo de contagio. Para ir generando inmunidad de grupo para su edad y para los grupos donde convive; es decir, la familia, la escuela o las personas con las que esté”. Mauricio Rodríguez Álvarez

Finalmente, Mauricio Rodríguez Álvarez hizo la recomendación de controlar los riesgos con el uso de cubrebocas, ventilación, sana distancia y aislamiento de enfermos de forma integral con la vacuna para proteger a todos del coronavirus.

Información de:www.unotv.com/Foto:Cuartoscuro