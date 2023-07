Va Mauricio Vila por el CEN del PAN: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de julio. A Mauricio Vila no le interesa poner a su gallo en la contienda por la gubernatura de Yucatán. Le conviene que el candidato a sucederlo que ponga el PAN en Yucatán –el azul lleva mano en ese estado para elegir al abanderado del Frente Amplio– tenga posibilidades de ganar.

Y en Palacio de Gobierno tienen claro que el mejor posesionado para ser candidato es el alcalde de Mérida, Renan Barrera. Lo tenemos confirmado.

El gobernador saliente trae agenda. Busca un cargo con proyección nacional. Quiere suceder a Marko Cortés en la jefatura nacional del PAN o coordinar al grupo parlamentario del azul en la Cámara de Diputados. Pero eso sólo es posible si no pierde el estado a manos de Morena.

El partido guinda es la amenaza mayor a sus planes. Las obras que ha emprendido el presidente López Obrador, en particular el Tren Maya, han fortalecido a Morena en ese Estado.

La última encuesta de Massive Caller, con fecha del 25 de julio, le da al PAN el 37.4 por ciento de las preferencias electorales, frente al 35.8 por ciento a Morena y 7.2 por ciento al PRI.

Esa misma medición pone a Renan Barrera a la cabeza en la intención de voto sobre el resto de los aspirantes azules. Muy atrás aparece el ex diputado Liborio Vidal Aguilar, 18.8 por ciento. Los malquerientes de Vila dicen este último es su “delfín” para entregar la gubernatura a Morena.

***

Al correo de Arsenal nos llegó una versión sobre la “intensa reunión” que sostuvieron los aspirantes del PAN al gobierno de Yucatán con la dirigencia nacional y el mandatario saliente.

Buscamos a Vila vía Whats App. Esto nos respondió:

“Desconozco de donde sale esa versión. Yo ni siquiera estuve en la reunión. Andaba de gira en China. Lo que Marko me comentó es que se dio en muy buenos términos y que todos los aspirantes están en sintonía”.

Y aseguró: “quien le propuso a Marko que hiciera la encuesta para elegir al mejor candidato fui yo. A no me interesa poner a mi gallo. Me interesa que sea el que tenga más posibilidades de ganar.”

Hay un tercer tirador que se acaba de subir a la contienda por la candidatura del Frente: el ex clavadista, Rommel Pacheco, diputado federal de Acción Nacional.

El multimedallista en los jugos panamericanos es popular en el estado. Aspira a ser el Cuauhtémoc Blanco, pero en tierra maya. Ya le dieron luz verde para buscarla.

***

En el PRD traen tremenda bronca. Jesús Zambrano, dirigente nacional, y Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada amarilla en San Lázaro, quieren sacar a Nora Arias de la presidencia del partido en la CDMX.

Para lograr el control del partido en la Ciudad que alguna vez gobernaron, apoyaron el “autonombramiento” de Carlos Estrada, ex delegado en Iztacalco, como secretario general del PRD-CDMX.

Pero la mujer les salió respondona. No se dejó. Llevó el caso Tribunal Electoral y el nombramiento de Estrada no prosperó.

De acuerdo a la versión de la presidenta del PRD capitalino, Chucho y Cházaro llegaron al extremo de quitarle el manejo de las finanzas al PRD-CDMX para obligarla a renunciar.

Los empleados del partido se quedaron sin cobrar, pero se pusieron bravos y fueron a protestar a la sede nacional del partido. Eso obligó a la dirigencia nacional a recular. A los trabajadores del partido en la Ciudad ahora les pagan en el PRD nacional y Nora sigue en el cargo.

La presidenta nos cuenta también que la diputada federal del PRD, Elizabeth Pérez, metió un documento al Órgano de Justicia Partidaria en el que la acusa de no dar información de las actividades del PRD-CDMX.

Arias, sin embargo, está segura de que les va ganar la partida. Jesús Zambrano y ella terminan su periodo en agosto próximo, pero el Congreso Nacional, máxima Instancia del partido, avaló que se queden un año más. “Si me voy yo, se va Zambrano”, remata, muy confiada.

***

Derecho de réplica: Recibimos una carta de José Luis Alcudia, director general de Comunicación Social del TEPJF, para aclarar que los gastos del viaje a España que en mes de julio realizó el magistrado Felipe de la Mata, no fueron con cargo al erario.

“El magistrado tomó 12 días como parte de los periodos vacacionales a que todo personal del TEPJF tiene derecho y los gastos que erogó en ese tiempo fueron sufragados por él”, asegura la misiva.

De la Mata se quedó más tiempo en ese país europeo para realizar actividades académicas en Toledo, Madrid y Cádiz. Sobre este tema la carta agrega:

“Los gastos realizados en la comisión institucional a España fueron sufragados sustancialmente por las universidades que invitaron al magistrado a impartir un serie de conferencias, como parte de sus actividades académicas”.

Dice también que el Acta de Decisión Colegiada del TEPJF, mediante la cual se autorizó esa comisión en España, fue aprobada por todos los magistrados y que el informe de los viáticos asignados se encuentra en la página de intenet del Tribunal.

FIN.

