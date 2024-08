“Ustedes no hacen nada…”, reclama familiar de ejecutados en una taquería en Juchitán (22:30

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 27 de agosto. Con la voz quebrada por el llanto, un familiar de las dos personas ejecutadas esta noche en una taquería de la ciudad reclamó a los policías en el lugar: “Ustedes no hacen nada, para eso les pagan”.

El doble homicidio ocurrió en la taquería “Los Jarochos”, ubicada en el crucero de Juchitán. Según los primeros reportes, sujetos armados llegaron al establecimiento y abrieron fuego, matando a dos personas; una quedó tendida dentro del negocio y la otra en la entrada.

Un familiar de las víctimas, al llegar a la escena y ver los cuerpos, no pudo contener su dolor y enfrentó a un policía que intentó calmarlo, exclamando con indignación: “¿Cómo quieres que me calme? ¡Ustedes no hacen nada!”.

Las víctimas fueron identificadas como Epifanio “N” y José “N”, ambos empleados de la taquería.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir