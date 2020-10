Universitaria, la mejor mexicana en certámenes internacionales de matemáticas (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de octure. Ana Paula Jiménez Díaz, estudiante de licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, es la primera universitaria mexicana que cuenta con dos medallas de bronce al participar en igual número de ediciones de la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO, por sus siglas en inglés).

“Hasta el momento he acudido a cuatro olimpiadas europeas femeniles, a dos IMO, a una Río Platense, a una Iberoamericana, y a muchas más a nivel nacional. En seis años, me siento orgullosa y realizada de toda mi carrera olímpica, de que haya tenido buenos resultados”, comentó.

Competidora en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas (EGMO, por sus siglas en inglés), logró preseas de plata en 2017 y 2018, y de oro en 2019 y 2020.

Durante su trayectoria ha obtenido 24 medallas, la mitad en certámenes internacionales y el resto a nivel nacional, además de tres menciones honoríficas, lo que equivale a un rendimiento de cuatro medallas anuales.

Recibió además en la IMO 2019 y 2020 el premio “Maryam Mirzakhani”, por su excepcional desempeño como competidora de América del Norte.

Las Matemáticas

En la escuela, platicó la joven de 19 años, no alcancé a percibir lo que realmente son las matemáticas, a lo mejor me iba bien, pero no me fascinaba.

“Una vez que entras en la olimpiada, tienes ese contacto con las matemáticas creativas que requieren de soluciones muy ingeniosas; es como armar un rompecabezas y llegar a la solución, siento que al verlas de esa manera es justo lo que hace que te gusten más, ahí fue donde se encendió la chispa”.

Me gustan, ¡hasta el punto de que me apasione y emocione hacer problemas matemáticos!

Por lo pronto, uno de sus objetivos inmediatos será integrarse como entrenadora.

“Es un sueño que tengo: que más mujeres participen en la olimpiada de matemáticas, y ver otros ejemplos es algo que me inspira y motiva, como Isabel Hubard (su entrenadora), y otras; ver a otras chicas que asisten a estas competencias es muy inspirador, y yo espero hacerlo con otras”, concluyó.

Mentora

El legado de Isabel Alicia Hubard Escalera, investigadora del Instituto de Matemáticas (IM) y académica de la Facultad de Ciencias (FC), es incalculable debido a que además de asesorar durante estos años a Ana Paula, también logró que decenas de estudiantes cambien su perspectiva sobre esta materia y sean triunfadores.

“Son dos grandes mitos que rodean a las matemáticas y están relacionados: uno es que son difíciles y aburridas; y el otro, que son solo para genios, ambas son falsas; solo falta encontrar en las escuelas otras matemáticas, diferentes a las que los programas de estudio nos piden en tan poco tiempo y que presionan a los docentes”, expuso.

Hubard Escalera destacó que los estudiantes mexicanos obtienen buenos resultados, incluso en competencias, debido a las horas que dedican a su trabajo. Son como deportistas de alto rendimiento, que entrenan toda la semana, todos los días, varias horas.

