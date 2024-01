UNAM confirma que no hay emergencia por enfermedades respiratorias en México (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de enero. La Universidad Nacional Autónoma de México confirmó que no existe algún indicador de alarma frente al virus por Covid-19, influenza y el sincicial respiratorio, pues dichas infecciones respiratorias en su gran mayoría han sido ambulatorias y no han requerido hospitalización.

“Hemos seguido el comportamiento de las enfermedades respiratorias en esta temporada invernal en México y encontramos que la situación se mantiene con el aumento esperado para estas fechas. No hay hasta ahora algún indicador que sugiera alarma”, dijo la casa de estudios en un comunicado.

En tanto, apuntó que debido al reinicio de las actividades académicas dentro de la universidad en la última semana de enero, es necesario considerar la importancia de adoptar medidas preventivas generales a fin de evitar contagios y proteger a las personas más vulnerables.

Entre las medidas recomendables, la institución educativa propuso cuatro cosas, entre ellas, el uso de cubrebocas al estar con otras personas o en reuniones en espacios cerrados que no tengan ventilación, así como permanecer en casa si es que hay sospecha de alguna infección respiratoria, no automedicarse, buscar un diagnóstico certero y vigilar la evolución de la enfermedad para que no se agrave.

Otras de las recomendaciones que emitió la UNAM es vacunarse en caso de pertenecer a algún grupo de mayor riesgo, como lo son las personas mayores de 60 años, tener alguna comorbilidad, estar embarazada o ser personal de salud, también pidió procurar la ventilación en aulas, auditorios y otros sitios de reunión; finalmente, sugirió no suspender actividades y extremar las precauciones señaladas en caso de que se presenten casos de enfermedades coincidentes en un grupo académico o área de oficina.

El Heraldo de México

