Una persona lesionada dejó el asalto a una tortillería en Tehuantepec (17:30 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 8 de septiembre. Un violento asalto se registró este lunes en la tortillería Santa Elena, ubicada en la Cuarta Sección de Tehuantepec, cuando un grupo de sujetos armados ingresó al establecimiento y desató momentos de tensión entre los presentes.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores actuaron con lujo de violencia y agredieron físicamente a un hombre que se encontraba en el lugar, quien resultó con lesiones en la cabeza.

Testigos señalaron que el ataque fue sorpresivo y los responsables huyeron del sitio inmediatamente después del robo.

La víctima fue atendida por paramédicos del Ayuntamiento, quienes acudieron rápidamente tras el llamado de auxilio.

Afortunadamente, su estado de salud se reporta como estable, aunque permanece bajo observación médica debido a los golpes recibidos.

Elementos de la policía municipal y estatal montaron un operativo en la zona para dar con los responsables, sin que ha

