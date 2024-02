Una pasajera de WestJet afirma que fue expulsada de vuelo por uso excesivo del baño antes del despegue (19:18 h)

Estados Unidos, 13 de febrero. Una mujer a bordo de un vuelo de WestJet dijo que fue expulsada del avión por usar excesivamente el baño antes del despegue.

Después de describir el incidente en X, los usuarios están divididos sobre si las acciones de la aerolínea estaban justificadas

WestJet compartió en un comunicado con PEOPLE que si un pasajero está enfermo, la aerolínea tiene derecho a retirarlo para preservar la salud y la seguridad de los demás pasajeros.

En una serie de publicaciones en X (anteriormente Twitter), la usuaria @joannachiu reveló que se vio obligada a abandonar el avión después de hacer frecuentes viajes al baño debido a un “malestar estomacal”.

“Acabo de ser expulsado de un vuelo de @WestJet desde México porque tenía malestar estomacal e iba demasiado al baño antes del despegue. No hay promesa de un hotel o un vuelo reservado. Tenía medicamentos y me estaba recuperando. Algo de servicio al cliente”, escribió sobre el incidente, que ocurrió a principios de este mes.

En el hilo, agrega que accidentalmente dejó su dinero en el avión mientras se apresuraba a irse y la aerolínea “se negó” a pagar su taxi a un hotel.

Después de que “rompió a llorar” cuando un supervisor de WestJet en el aeropuerto comenzó a hacerle pasar un mal rato, dice, otro empleado fue más amable, pero aún así se negó a darle un número de referencia para un vuelo reservado al día siguiente, y en su lugar le dijo que regresara al aeropuerto y le preguntara a un asistente.

Cuando comenzó a filmar a un empleado que se negó a darle el número, dice que le dijeron que “a menos que borrara el video no podría tomar un vuelo mañana”.

Finalmente consiguió el número, pero solo después de publicar sobre su experiencia en X.

“Es triste que no haya podido obtener ayuda a menos que ventile públicamente mi experiencia. WestJet me envió un mensaje directo con mi número de referencia de reserva después de haberlo pedido repetidamente en el aeropuerto. Terminé subiéndome al taxi porque estaba legítimamente preocupado de que me arrestaran”, escribió el pasajero.

En las respuestas a su publicación, otros usuarios de X se indignaron por la forma en que la aerolínea canadiense trató a la mujer.

“¡Qué diablos! ¿Cuántas veces ir al baño te da la bota?”, escribió una persona. Otro agregó: “Esto es indignante. ¡Para eso está el inodoro de a bordo!”

Mientras tanto, otros usuarios pensaron que los miembros de la tripulación actuaron con justicia.

“El pasajero estaba enfermo y, como tal, no debería haber estado volando. Parece que este problema podría haber dado lugar a que el pasajero tuviera que ocupar el baño durante todo el vuelo de regreso, o en momentos en los que se requiere “en el asiento” por seguridad. Buena llamada, mal comunicada”.

Otro compartió: “Como ex asistente de vuelo, tomaron la decisión correcta. No puedo responder por la forma en que se comunicaron contigo, pero la decisión no fue incorrecta”.

En respuesta al incidente, un representante de WestJet, compartió una declaración con PEOPLE.

“Nos disculpamos sinceramente con la Sra. Chiu por los inconvenientes y la incomodidad que experimentó durante su reciente experiencia de viaje. Garantizar el bienestar y la seguridad de nuestros huéspedes y tripulación es nuestra prioridad número uno y, por lo tanto, nos tomamos muy en serio cualquier preocupación relacionada con la salud”.

El representante continúa: “Si bien pueden ocurrir enfermedades inesperadas durante el viaje, es primordial mantener un entorno seguro y saludable para todos los huéspedes y miembros de la tripulación. En circunstancias en las que se considera que un huésped no es apto para viajar debido a una enfermedad, nuestra tripulación debe tomar decisiones difíciles en nombre de la seguridad”.

Añade que el equipo de atención social de WestJet “se puso en contacto inmediatamente” cuando leyeron la experiencia de Chiu en X y que están revisando los procedimientos para garantizar que los huéspedes en una situación similar reciban el apoyo adecuado.

El incidente de WestJet se produce un mes después de que, según los informes, un pasajero de otro vuelo fuera expulsado por tener gases extremos.

Un pasajero en el vuelo de Phoenix a Austin relató en Reddit que un compañero de vuelo expulsó gases repetidamente y se jactó en voz alta. Como resultado, el avión se vio obligado a regresar a la puerta de embarque y el pasajero fue retirado.

