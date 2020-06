Un sinfín de enseñanzas aguardan a la niñez oaxaqueña (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de junio. Juan Paulino Sánchez Cruz tiene 27 años como servidor público en el Gobierno del Estado. Desde hace dos años y medio es encargado del área cultural del parque Recreativo Infantil Del Agua Centenario, espacio que permanece cerrado como medida de prevención ante el COVID 19, y el cual se dedica a promover valores, principios y hábitos de lectura en la niñez.

Desde el confinamiento, ‘Don Pau’ mantiene la motivación por realizar su labor de la mejor manera posible, incluso ha seguido preparando nuevas actividades y talleres, tomando en cuenta las medidas sanitarias que serán necesarias y la nueva realidad, pero manteniendo en su labor la perseverancia e institucionalidad, cualidades que considera claves en su persona.

En su semblante expresa la convicción por sembrar en niños y niñas la semilla para su sano desarrollo, como lo ha hecho notar en los talleres Cuentos de Don Pau, Valores Humanos y Combate al Bullying que han cautivado a cientos de infantes.

“Disfruto mucho llevar a cabo estas actividades –asegura– porque fueron creadas para la niñez con el objetivo de reforzar los valores, principios y hábitos que se han perdido y que son fundamentales para su formación”.

–¿Cómo surgieron los Cuentos de Don Pau?

–Desde hace dos años y medio que llegué al parque sentí el deseo de aportar y me surgió la idea de desarrollar estos talleres que se han vuelto mi pasión; confío en que pronto podamos retomarlos y crear nuevos que ayuden para que niñas y niños lleguen a ser buenos ciudadanos y ciudadanas.

–¿Qué ha aprendido cómo servidor público?

Trabajando como servidor público he dado lo mejor. Inicio cada día con la convicción de dar y cumplir y ahora he reforzado mi idea de disfrutarlo como si fuera el último. Como ser humano y empleado he ganado perseverancia y entereza en mi labor y desarrollo personal.

Juan Paulino deja ver su gusto por la cultura. En su tiempo libre lo aprovecha para leer libros y aprender nuevas cosas que pueda compartir en los talleres que imparte. Asimismo, ha tomado cursos de arqueología, conocimiento que ha podido practicar como guía turístico, “me estoy especializando”, confía.

Disfruta del aprendizaje y enriquecimiento que brinda pasar mayor tiempo en familia. Convivir con sus tres hijas y su esposa forman parte de sus actividades favoritas, y es aquí –agrega– donde espera dejar un mayor legado. “Les hemos enseñado a que sean humildes, responsables y generosas, que sean personas felices y plenas”.

La visión de la vida de Juan Paulino es aprovechar de cada momento para aprender y compartir.

“Hay que decidirnos a disfrutar la vida, la pandemia nos puede enseñar a ser cada vez más fuertes, a valorar lo que tenemos, a recibir y dar siempre lo mejor todos los días”, finalizó.

