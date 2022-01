Un presidente popular y una oposición sin rumbo: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de enero. El trabajo es de Carlos Petersen, analista senior del Grupo Eurasia. Aborda un tema que nos intriga a muchos: La popularidad que mantiene AMLO, a pesar de la pandemia, el nulo crecimiento económico, la violencia imparable y un largo etcétera. Nada lo hace bajar en las encuestas.

Esa popularidad –67 por ciento de aprobación promedio — se explica no sólo por los programas sociales, los discursos mañaneros, las obra insignia, la retórica anticonservadora o la apuesta a la polarización.

Petersen pone el dedo en un tema que está allí, a la luz de todos, pero que se comenta poco: La incapacidad de la oposición poner en marcha una estrategia que conecte con los electores, un programa de acción creíble y un hombre o mujer que lo encabece.

“Los votantes continúan rechazando a los partidos de oposición y a los políticos tradicionales. Aún encuentran creíbles y atractivas las promesas políticas, el estilo de gobierno y la retórica anticorrupción de López Obrador”, dice el analista.

AMLO ha iniciado la segunda mitad de su mandato de seis años con una base sólida. No es tan poderoso como lo fue durante los primeros tres años de su administración, pero sigue siendo el actor político más importante del país y el principal impulsor de las acciones políticas y normativas.

“Su enfoque este año, y a lo largo de la segunda mitad de su mandato, será finalizar los proyectos en curso, así como cumplir las promesas de campaña y otros objetivos que estableció al comienzo de su mandato”, puntualiza Petersen.

El texto vaticina la probabilidad de que su popularidad se mantenga alta en el futuro previsible, en especial cuando comience a cumplir con algunos de sus proyectos prioritarios este año.

***

Muy temprano me enteré de la mala noticia. El senador Dante Delgado, líder nacional el MC, renunció a la presidencia de la Comisión Especial Plural que investiga los probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz.

Lamentable porque esa comisión ya tiene documentados más de 80 casos de violaciones a los derechos humanos; y porque alrededor de 30 senadores de Morena la usaron de pretexto para intentar moverle el tapete al coordinador del grupo guinda en la Cámara alta, Ricardo Monreal.

Dante acompaño su renuncia con un crítico mensaje hacia sus pares de Morena:

“Desafortunadamente, un grupo de senadores de Morena ha decidido traicionar su juramento constitucional de defender el Estado de Derecho y públicamente han declarado ser leales a la Cuarta Transformación y al presidente López Obrador.

Dijo más:

“Si Morena utiliza su mayoría para acallar las voces disidentes, para impedir que la justicia se haga valer, y proteger a un Gobernador criminal, nosotros vamos a convocar a los ciudadanos para impedir que en Veracruz siga prevaleciendo el abuso de poder y la impunidad. Ni el Presidente de la República, ni su mayoría, han entendido que México estaba antes y estará después de ellos”.

La renuncia de Dante da la puntilla a la citada comisión plural que debería ser aprobada por el pleno del Senado en el período ordinario de sesiones que está por iniciar.

***

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció ayer el derecho del Grupo Plural en el Senado, que encabeza German Martínez, a tener un lugar en la Comisión Permanente.

“La sentencia histórica del TEPJF es un logro democrático contrario al intento de silenciar legisladores e intimidar periodistas. Gana la ciudadanía”, se leía ayer en la cuenta de Twitter del Grupo Plural.

***

Dieron de alta a Rosario Robles, después de que salió positiva, el lunes 17 de enero, al virus Sars-Cov2. La ex secretaria de estado, en la cárcel hace dos años y medio, dio la noticia a través de twitter. “Muchas gracias al personal médico que me atendió en Santa Martha y especialmente a quienes me expresaron su afecto y solidaridad”, escribió.

***

Muy consciente de que remará a contracorriente está la precandidata del PRI al gobierno de Quintana Roo, Leslie Hendricks, hija de ex gobernadador del mismo apellido.

En Quintana Roo no hay alianza con PAN y PRD. No se dieron las condiciones. Leslie fue la única aspirante que se registró.

A la contienda va contra el “mirrey” Roberto Palazuelos, candidato del MC; Laura Fernández, abanderada del PAN-PRD y la aplanadora de Morena, que lleva como abanderada a la ex alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama.

Donde sí habrá coalición PAN-PRI-PRD es en Durango. Lleva como candidato al ex alcalde de la capital del estado Esteban Villegas, al resultar ganador de la encuesta aplicada por De las Heras Demotecnia.

La alianza irá con abanderados en 30 municipios. Corresponderá al PAN la designación del candidato a la Presidencia Municipal de la capital.

FIN.

