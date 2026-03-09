Un día como hoy 9 de marzo (08:14 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de marzo.

Santoral: Paciano, Francisca

Día Internacional del DJ

Día Mundial de la Tortilla de Patatas

1454 Nace Américo Vespucio, navegante florentino cuyo nombre fue dado al nuevo continente descubierto por Cristóbal Colón.

1568 Nace el religioso jesuita italiano San Luis Gonzaga, patrono de la Juventud.

1831 El rey Luis Felipe de Orleans de Francia, crea la Legión Extranjera con el fin de agrupar en un sólo lugar a todos los extranjeros que en ese momento sirven en las fuerzas armadas francesas.

1839 Se firma el Tratado de Paz entre México y Francia, que pone fin a la llamada “Guerra de los Pasteles”.

1851 Muere Hans Christian Orsted, físico danés, descubridor del electromagnetismo.

1891 Nace el poeta, escritor y diplomático mexicano Guillermo Jiménez, autor de “Almas inquietas”, “La canción de la lluvia” y “La danza en México”. Fue reconocido con la Gran Cruz de Viena, las Palmas Académicas y la Legión de Honor de Francia.

1902 Nace Luis Barragán, arquitecto mexicano único en obtener el Premio Pritzker.

1902 El club de fútbol Real Madrid celebra su primer partido en una explanada que había en la avenida de la plaza de toros.

1909 Nació el filósofo, historiador y etnólogo rumano Mircea Eliade. Entre sus obras más conocidas, destacan El mito del eterno retorno, Yoga. Inmortalidad y libertad, entre otras.

1916 Realiza Pancho Villa una incursión militar en la Ciudad de Columbus, Nuevo México, como represalia por el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Carranza.

1923 Se crea la Confederación Nacional Agraria, primera organización nacional campesina.

1932 Nace en Puerto Rico Walter Mercado, quien es una de las figuras con más carisma en el ámbito de la astrología, misticismo y esoterismo a nivel mundial.

1934 En Klúshino, actual Rusia, nace Yuri Gagarin, que el 12 de abril de 1961 se convertirá en el primer ser humano que surque el espacio a bordo de la nave Vostok 1.

1943 Nace en Chicago (EE.UU.) el maestro ajedrecista Bobby Fischer, que conquistará el título de campeón del mundo de ajedrez en 1972 al destronar al soviético Boris Spasski, en plena guerra fría entre Estados Unidos y la URSS.

1944 Nace el comediante mexicano “Polo Polo”, cuyo verdadero nombre es Leopoldo Roberto García Peláez Benítez.

1945 Una incursión de aviones B-29 estadounidenses bombardea Tokio, matando a más de 100 000 personas.

1959 Se registra el nacimiento mundial de la muñeca “Barbie”, creada por Ruth Handlers.

1971 Nace Diego Antonio Caccia Torres, conocido como Diego Torres, cantautor y músico argentino del género pop latino.

1994 La ONU condena por primera vez formalmente el antisemitismo y la xenofobia.

2000 EL BBVA y el grupo financiero Bancomer acuerdan fusionar sus operaciones en México.

2005 Muere el cantante de country Chris Le Doux. Campeón mundial de rodeos.

2010 En la Universidad de Warwick, Inglaterra, es construido “Lola”, el primer automóvil sustentable, cuyo combustible es elaborado a base de restos de chocolate, zanahoria, fécula de papa y lino.

2011 El aterrizaje del transbordador Discovery, en Cabo Cañaveral, pone fin a la era de los transbordadores.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir