Un día como hoy 9 de febrero… (10:30 h)

oaxaca de Juárez, 9 defebrero.

Santoral: Apolonia

Día del Dentista

Día Mundial de la Pizza

1868 Nace en la ciudad de Chihuahua, Jesús Urueta y Siqueiros, abogado, poeta, novelista, periodista, político revolucionario y excelente orador, a tal grado que fue conocido como “El Príncipe de la Palabra”.

1881 Muere el escritor Feodor Mijailovich Dostoievski, novelista ruso, autor de “Crimen y castigo”.

1895 El estadounidense William G. Morgan inventa el voleibol.

1900 El tenista estadounidense Dwight F. Davis funda el torneo mundial anual que lleva su nombre. Es la competencia más prestigiosa de las que se celebran por equipos, es un torneo sólo para hombres, la Fed Cup es su equivalente para tenistas mujeres.

1910 Nace Jacques L. Monod, biólogo francés, Premio Nobel de Medicina en 1965.

1913 Inicia en la ciudad de México el movimiento armado conocido como la “Decena Trágica”, que culminó con la muerte del presidente Francisco I. Madero.

1913 Muere en la ciudad de México frente al Palacio Nacional el general jalisciense Bernardo Reyes Ogazón. Fue gobernador de Nuevo León.

1913 Los cadetes del H. Colegio Militar respaldan y acompañan al Presidente Francisco I. Madero hacia el Palacio Nacional (Marcha de la Lealtad).

1925 Muere en Coyoacán, Distrito Federal, en la más completa pobreza, don Francisco Sosa, campechano distinguido en el periodismo y la poesía. Fue el promotor de la instalación de las treinta y seis estatuas originales que adornan el Paseo de la Reforma.

1929 Fusilan a José de León Toral, asesino de Álvaro Obregón.

1944 Se registra el nacimiento de la escritora estadounidense Alice Walker, cuya obra retrata la vida de mujeres negras oprimidas y sumidas en la pobreza, como en “El color púrpura”.

1961 En Liverpool, Reino Unido, tiene lugar la primera actuación del grupo musical “The Beatles”. Los cuatro muchachos de Liverpool se estrenan en el escenario de un modesto club de jazz llamado “The Cavern”. Todavía Ringo Starr no ha sustituido a Pete Best.

1969 El avión Boeing 747, Jumbo, realiza su primer vuelo.

1978 Carmen Conde entra en la Real Academia Española, convirtiéndose en la primera mujer que forma parte de esta institución.

1981 Muere William John Clifton “Bill” Haley, músico estadounidense y uno de los fundadores del rock and roll. Es considerado el “padre del rock and roll”.

1984 Muere en Moscú (URSS), el premier soviético Yuri Andropov quince meses después de suceder a Leónidas Brezhnev. Será sustituido por Konstantin Chernenko.

1986 El cometa Halley pasa por última vez en el siglo 20 (volverá en 2062).

2004 La NASA envía la sonda Cassini-Huygens a Saturno, en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA); realiza fotografías del planeta a 69.4 millones de kilómetros de distancia.

2006 Un equipo de egiptólogos localizó en el Valle de los Reyes, cerca de la tumba de Tutankamon, un almacén o taller de momificación.

2007 Muere el actor escocés Ian Richardson, conocido sobre todo por su interpretación del maquiavélico político “Tory Francis Urquhart” en la trilogía televisiva “House of cards”.

2014 Muere la artesana mexicana Florentina López de Jesús; tejedora tradicional de la etnia amuzgo, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, México.

