Un día como hoy 8 de junio… (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de junio.

Santoral: Heraclio

Día Mundial de lucha contra la Falsificación y la Piratería

Día Internacional de los Tumores Cerebrales

Día de los Océanos

68 Se suicida Nerón, el más sanguinario de los emperadores romanos.

632 Durante una peregrinación muere en Medina (Arabia), a la edad de 62 años, Mahoma, fundador del Islam.

1376 Muere Eduardo de Woodstock, el «Príncipe Negro», príncipe de Gales.

1521 En su segunda invasión a la Gran Tenochtitlán, Hernán Cortés logra su meta, tras sangrienta batalla en el Templo Mayor.

1637 En Leiden (Holanda), el filósofo y matemático francés René Descartes publica su “Discurso del Método” donde expone su teoría del conocimiento.

1692 Por falta de granos básicos en la ciudad de México, el pueblo se amotina, quema la casa del Cabildo y apedrea el palacio virreinal.

1781 Nació George Stephenson, ingeniero mecánico e inventor británico, diseñador de locomotoras de vapor.

1810 Nace Robert Schumann, compositor alemán de la época del Romanticismo.

1816 Nace Manuel Orozco y Berra en la Ciudad de México. Historiador y escritor, su obra “Historia Antigua de la Conquista de México” es uno de los libros fundamentales para comprender ese periodo.

1867 Nace Frank Lloyd Wright, uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX.

1873 Nace José Martínez Ruiz, «Azorín», novelista, ensayista, dramaturgo y crítico literario español perteneciente a la generación del 98.

1910 Nace la escritora chilena María Luisa Bombal, figura clave de la literatura de su país en el siglo XX. Su narrativa se centra en los conflictos femeninos dentro de una atmósfera de irrealidad, ensueño y fantasía. Sus obras más destacadas se recopilaron en “La última niebla” y “La amortajada”.

1916 Nace el biólogo británico, Francis Harry Compton Crick, quién recibió, junto a James Watson y Maurice Wilkins, el Premio Nobel de Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura del ADN.

1938 Se expide el decreto que crea el organismo público Petróleos Mexicanos.

1949 Se publica la novela política distópica “1984” del escritor británico George Orwell.

1951 Nace la cantante británica Bonnie Tyler. Alcanza la fama con canciones como “It’s a heartache” y “Total eclipse of the heart”.

1955.- Nace el científico británico, Sir Timothy “Tim” Jhon Berners-Lee, conocido por ser El padre de la Web, crea el primer servidor World Wide Web (www) y el primer browser que sólo puede ser ejecutado en computadores NeXT.

2000 Muere Manuel Espinosa Yglesias, uno de los empresarios y banqueros más influyentes del siglo XX en México.

2004 Muere el destacado filósofo mexicano Leopoldo Zea.

2007 En Estados Unidos, la NASA lanzó el transbordador espacial Atlantis.

2014 El cineasta mexicano Juan Antonio de la Riva celebra tres décadas de trayectoria y como una distinción a su carrera, cedió su nombre a una sala de exhibiciones en la Cineteca de Durango.

