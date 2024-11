Un día como hoy 4 de noviembre… (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de noviembre.

Santoral: Carlos

Día de la UNESCO

1571 Se establece de manera oficial la Inquisición en México.

1605 Estalló en Inglaterra la Conspiración de la Pólvora, un complot fallido, cuyo objetivo era acabar con la vida del rey Jacobo I y su familia, mediante la explosión del Parlamento.

1774 Nace en la ciudad de Oaxaca, Carlos María de Bustamante, distinguido historiador, periodista y político de la Independencia, fundador del “Diario de México”.

1847 Muere en Leipzig (Alemania) el compositor romántico alemán Félix Mendelsohn, autor, entre otras, de “El sueño de una noche de verano”, obra que contiene la famosa “Marcha nupcial”.

1847 El doctor inglés James Young Simpson experimentó en sí mismo y descubrió la anestesia por el cloroformo.

1857 El Congreso del Estado de Nuevo León, autoriza la instalación del Colegio Civil de Monterrey, mediante el decreto número 13.

1879 En EE.UU., el tabernero James Ritty, cansado de discutir con sus clientes, presenta la primera caja registradora que imprime en un rollo de papel los movimientos de dinero.

1894 Muere en San Ángel, Ciudad de México, Manuel Payno, escritor y político, autor de “Los bandidos de río frío”.

1922 Tras más de dos años de excavaciones en el Valle de los Reyes (Egipto), Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón.

1929 Nace Shakuntala Devi, popularmente conocida como la “computadora humana” o la “maga de las matemáticas” debido a su extraordinario talento y habilidad para resolver problemas matemáticos complejos y sin ninguna ayuda mecánica.

1955 Muere Cy Young beisbolista estadounidense. Young se convirtió en el primero en completar un juego perfecto, es decir, no permitió que ninguno de los bateadores alcanzara la primera base. Cada año en su memoria se otorga un trofeo con su nombre al mejor pitcher de las Grandes Ligas.

1956 Las tropas soviéticas invaden Hungría para reprimir la revolución iniciada el 23 de octubre.

1963 Muere en la Ciudad de México, Pascual Ortiz Rubio Presidente Constitucional entre febrero de 1930 y septiembre de 1932. Durante su gobierno México ingresó a la Sociedad de las Naciones (1931).

1963 El Cuarteto de Liverpool, The Beatles, actúa en el escenario del Prince of Wales Theater de Londres, ante la Reina Madre, la princesa Margarita y su esposo Lord Snowden. Lennon canta el tema “Twist and shout” y dice la ahora famosa frase: “Por favor, la gente de los asientos más baratos puede aplaudir. Los demás pueden hacer sonar sus joyas”.

1970 El avión Concorde 001 alcanza dos veces la velocidad del sonido.

1979 Estudiantes islámicos asaltan la Embajada de Estados Unidos en Teherán.

1995 Muere asesinado Isaac Rabin, militar y político israelí, Premio Nobel de la Paz en 1994 junto a Yasir Arafat y Shimon Peres.

2008 Barack Obama gana como el primer presidente de raza negra en los Estados Unidos. Se convirtió en presidente electo después de vencer al candidato presidencial republicano John McCain.

2008 Muere Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación; misteriosamente cae su avión en la ciudad de México.

2010 En Estados Unidos y México, Microsoft, lanza al mercado Kinect para Xbox 360.

2015 Muere Melissa Mathison, escritora estadounidense, guionista de E.T., el extraterrestre.

2016 Entra en vigor el Acuerdo de París, como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas, relacionado con el Cambio Climático. Establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

