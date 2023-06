Un día como hoy 25 de junio … (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de junio.

Día Mundial del Vitíligo

Día de la Gente de Mar

Santoral: Guillermo, Lucía

1530 Por cédula real de Carlos V, rey de España, se declara a la ciudad de México-Tenochtitlán como la capital de la Nueva España.

1767 El rey de España ordena la expulsión de los jesuitas de todos los territorios pertenecientes a la monarquía.

1767 Muere en Hamburgo (Alemania) el compositor alemán Georg Phillipp Telemann, del que se conservan 100 conciertos y 500 obras variadas, lo que lo convierte en el compositor más prolífico de todos los tiempos.

1813 José María Morelos establece, en Acapulco, los lineamientos para la elección de diputados que integrarían el Congreso de Anáhuac.

1852 Nace el arquitecto español Antoni Gaudí, autor del Templo de la Sagrada Familia.

1856 Se expide la Ley Lerdo o Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos.

1903 Nace en Motihari, en la India Británica, George Orwell, seudónimo de Eric Arthur Blair, escritor y periodista británico, que escribirá, entre otros, “Rebelión en la granja” y la novela “1984”.1960 Muere en la ciudad de México, el abogado, orador, periodista, dramaturgo y funcionario público, Julio Jiménez Rueda.

1973 Sale a la venta el último número de la tira cómica “Mafalda”, cuyo autor de origen argentino es Joaquín Salvador Lavado, conocido como “Quino”, quien la publica en el semanario “Siete Días”.

1981 Microsoft Inc. se estructura como empresa.

1984 Muere Michel Foucault, filósofo, sociólogo e historiador francés. La vida académica e intelectual de Foucault estuvo asociada a un permanente compromiso frente a las exclusiones y discriminaciones de la sociedad actual.

1989 Muere el ingeniero estadounidense, Edward C. Tudor, inventor del transmisor.

1997 Muere en París (Francia), Jacques Yves Cousteau, oficial de la Marina francesa, oceanógrafo pionero en realizar campañas para la defensa de las especies que habitan nuestro delicado planeta y defender el medio marino de la contaminación a que está siendo sometido.

1998 La empresa Microsoft lanza al mercado Windows 98, el sucesor de Windows 95. Windows 98 es un sistema operativo híbrido entre 16 y 32 bit que incorpora una serie de mejoras, tales como soporte mejorado para FAT32 y USB.

2003 La abogada y misionera seglar italiana, Annalena Tonelli, recibe la Condecoración “Nansen para Refugiados”, en reconocimiento a los 30 años de trabajo en Somalia por combatir la tuberculosis, la mutilación genital femenina y el sida.

2003 Es inaugurada la Torre Mayor, localizada en la Ciudad de México, considerada símbolo de la modernidad y prosperidad nacional. Con una inversión de 40 mil millones de dólares, es el edificio más grande de América Latina (225 metros de altura).

2007 La Asociación Americana de Psiquiatría (APA) emite una declaración donde no considera que la adicción al videojuego sea un trastorno mental.

2009 Muere de un paro cardiorrespiratorio el cantante, compositor y bailarín estadounidense de música pop, Michael Joseph Jackson, conocido como “El Rey de Pop”.

2009 Muere la actriz estadounidense Farrah Fawcett. Es muy popular en los años 70 y 80 gracias a la serie de televisión “Los ángeles de Charlie”.

