Un día como hoy 21 de julio… (10:00 h)

356 a. C. Nace Alejandro Magno, rey de Macedonia, discípulo de Aristóteles y el más famoso monarca de la Antigüedad.

356 a.C. Un incendio provocado por el jónico Eróstrato destruye el “Templo de Artemisa”, en Efeso, Turquía, considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo.

1542 En Roma (Italia), el papa Pablo III funda el Santo Oficio, institución compuesta por seis cardenales para juzgar delitos contra la religión.

1552 Muere Antonio de Mendoza, primer Virrey de la Nueva España, cargo que ocupa de 1535 a 1550, y durante el cual introduce la imprenta y funda la ciudad de Valladolid, en Yucatán, y la Universidad de México.

1846 Las tropas del general Mariano Arista se unen en Linares a las del general Tomás Mejía, se trasladan a Monterrey para defender la plaza del ejército norteamericano.

1899 Nace en Oak Park, EE.UU., el escritor y periodista Ernest Hemingway. Alguna de sus obras se consideran clásicos de la literatura americana. Le concederán el Premio Pulitzer en 1953 por su novela “El viejo y el mar” y al año siguiente, 1954, el Premio Nobel de Literatura.

1904 Entra en servicio la línea férrea transiberiana que cuenta con más de nueve mil 400 kilómetros, requirió 13 años de trabajo.

1910 Francisco I. Madero y Roque González Garza son puestos en libertad bajo caución una vez efectuada la séptima reelección de Porfirio Díaz.

1911 Nace Marshall McLuhan, educador, filósofo, sociólogo canadiense, creador del término aldea global.

1917 Nace la escritora y periodista mexicana Margarita Michelena, quien dirige la revista “El libro y el pueblo” y colabora en diversas publicaciones. Entre sus obras destacan “Paraíso y nostalgia” y “Las mujeres poetas”.

1951 Nace Robin Williams, actor estadounidense. Fue conocido por clásicos del cine como Jumanji, Dead Poets Society, Good Will Hunting, Good Morning Vietnam, Patch Adams, Bicentennial Man, entre muchas otras más.

1952 Muere Pedro Lascuráin Paredes, Presidente de México que duró 45 minutos en el cargo.

1983 En la estación antártica de Vostok, se registra la temperatura más baja jamás alcanzada en nuestro planeta, 89.2 º C bajo cero (-128.6 grados Fahrenheit).

1988 Especialistas de Instituto Mexicano del Seguro Social realizan el primer transplante de corazón en México en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI.

1988 El tenor catalán José Carreras, regresa a los escenarios tras superar una Leucemia.

1998 Muere en Pebble Beach (EE.UU.) el astronauta norteamericano Alan Shepard, que en 1961 pilotó el primer vuelo suborbital americano a bordo de la nave “Mercury 3”.

2003 Muere el creativo de televisión estadounidense Walter M. Jefferies, autor de la serie original llamada “Star Trek”.

2004 Muere Edward B. Lewis, biólogo estadounidense, ganador del premio Nobel de medicina en 1995.

2005 A causa del huracán “Emily” se desploman dos columnas del puente guadalupe, en el lecho del río Santa Catarina, derivado de esto, un ducto de gas natural explota en la madrugada, tras ser impactado por la caída de uno de los soportes.

2007 El edificio Burj Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, se convierte en la estructura más alta del mundo.

2015 Muere Theodore Bikel, actor y cantante oriundo de Austria, quien se destacó por la diversidad de papeles que interpretó, desde un policía escocés hasta un capitán de submarino ruso, un refugiado judío, un capitán marino holandés y al ex secretario de Estado Henry Kissinger. Cantó en 21 idiomas.

2023 Muere el cantante estadounidense Tony Bennett

