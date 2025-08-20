Un día como hoy 20 de agosto… (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto.

Día Mundial del Mosquito

Santoral: Bernardo, Samuel

1779 Nace en la provincia sueca de Östergötland, Jön Jacob von Berzelius, químico sueco inventor de los símbolos de los elementos químicos.

1813 La plaza de Acapulco defendida por los españoles se rinde a las tropas de Morelos, tras un sitio de mas de 4 meses.

1847 Heroica defensa de Churubusco. Al rendirse las tropas mexicanas a los invasores de EUA, pidieron las armas y las municiones, el general Anaya contestó: “Si tuviéramos municiones, usted no estaría aquí”.

1849 Nace Bernardo Doroteo ReyesOgazón en Guadalajara, Jalisco, fue un destacado militar y político mexicano, que peleó en la Segunda Intervención Francesa en México. Llegó a ser gobernador del Estado de Nuevo León por más de 20 años, logrando, durante su administración, un importante avance económico, industrial y social en el Estado.

1866 Andrew Johnson (presidente de Estados Unidos) declara formalmente la finalización de la Guerra de Secesión estadounidense.

1914 Don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista entra triunfante a la Ciudad de México, después de derrotar a Victoriano Huerta.

1920 En Detroit empieza a emitir la primera radio comercial de la historia, 8MK.

1920 En los Estados Unidos, con once equipos, se funda la NFL (National Football League “Liga Nacional de Fútbol Americano”).

1928 Se reforma la Constitución para eliminar los municipios en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

1928 Muere en la Ciudad de México Alfredo Robles Domínguez, reconocido ingeniero y miembro fundador del Centro Antirreeleccionista de México, fundado en 1910.

1934 Nace Armi Helena Kuusela en Muhos, Finlandia, modelo finlandesa, ganadora del Suomen Neito y primera ganadora del concurso de belleza Miss Universo, a la edad de 17 años.

1940 En México, el revolucionario Leon Trosky, de 61 años, que fue compañero de lucha de Vladimir Ilich Lenin durante la Revolución Rusa y más tarde perseguido por Stalin, recibe un golpe de piolet en la cabeza de manos del estalinista español Ramón Mercader. Al día siguiente, tras pasar todo el tiempo en coma, fallecerá. Ramón Mercader recibirá la ciudadanía soviética.

1944 Se funda el Club León, (México), cinco veces campeón y primer campeonísimo del fútbol profesional mexicano.

1968 Tropas soviéticas invaden Checoslovaquia y ponen fin a la Primavera de Praga.

1970 En Puerto Vallarta, Jalisco, se entrevistan los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Richard Nixon. Estados Unidos acepta devolver a México la franja de terreno denominada “Corte de Ojinaga”, ubicada hoy en el Municipio del mismo nombre, en el Estado de Chihuahua.

1977 El Voyager 2 es lanzado para pasar por Júpiter, Saturno, Urano, y Neptuno.

1984 El neolonés (China,N.L.) Raúl González Rodriguez, “El Matemático” gana la medalla de Oro para México en Caminata de 50 kilómetros, en las Olimpiadas de los Ángeles.

1988 Se establece el alto el fuego en la guerra entre Irán e Irak, después de ocho años de conflicto y un millón y medio de fallecidos.

2001 Muere el astrónomo, científico y escritor británico Fred Hoyle, quien bautiza con el nombre de “Big Bang” a la teoría de una gran explosión que dio origen al universo, a la que se opuso.

2012 Julian Assange, de Wikileaks protesta en el exilio contra EUA. Podría llevar al mundo a una era de opresión al periodismo.

2015 Muere el periodista y guionista mexicano Marco Antonio Flota, conocido por su humor político que lo llevó incluso a la fama nacional con la creación de personajes como “Hechos de Peluche” o “Cotorreando la noticia”.

2016 México vive una jornada histórica al conseguir dos medallas de plata y una de bronce para sumar cinco en total, en las Olimpiadas de Rio de Janeiro 2016.

2017 Muere el actor, productor y director de varios éxitos de comedia del sigloXX, Jerry Lewis. Actor de películas como “El Profesor Chiflado”.

