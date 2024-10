Un día como hoy 15 de octubre… (10:00 h)

Oaxaca de JUárez, 15de octubre.

Santoral: Teresa

Día Internacional de la Mujer Rural

Dia Mundial de la Ambliopia

Día Mundial del Lavado de Manos

70 a de C Nace en Italia Virgilio, creador de una grandiosa obra en la que destacan “La Eneida”, “Las Bucólicas” y “Las Geórgicas”.

1521 El emperador Cuauhtémoc y Tetlepanquétzal, señor de Tlacopan, son atormentados por los conquistadores españoles para que confiesen dónde se encuentra el tesoro azteca. Julián de Alderete aplica aceite hirviendo a los pies de ambos. Cuauhtémoc soporta estoicamente el tormento y ante los apremios de su compañero, le expresa: ‘¿Acaso estoy yo en un lecho de rosas?’.

1522 El rey Carlos I expide una real cédula por la que se confiere a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España.

1608 Nace el matemático y físico italiano Evangelista Torricelli, quien además de inventar el barómetro, perfecciona el telescopio y construye un microscopio.

1844 Nace Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, crítico del cristianismo y quien aborda el nihilismo pasivo en obras como “Así habló Zaratustra” (1883-1885), “Más allá del bien y del mal” (1886) y “El crepúsculo de los dioses” (1888).

1865 Muere Andrés Bello, poeta, filólogo, educador y jurista venezolano que participó en el proceso revolucionario que llevó a la independencia de su país. Entre sus principales obras, se cuenta una “Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos”.

1880 Luego de más de 600 años de construcción, se inaugura la Catedral de Colonia. Es el monumento más visitado de Alemania y fue el edificio más alto del mundo hasta la culminación del Monumento a Washington en 1884.

1911 Se celebran las elecciones para la Presidencia de la República, Francisco I. Madero triunfa.

1917 Es ejecutada por un pelotón de fusilamiento la bailarina exótica holandesa Mata Hari, acusada de espiar para Alemania durante la Primera Guerra Mundial.

1920 Nace el escritor estadounidense Mario Puzo, autor de la novela de género negro “El padrino” (1969), que es llevada al cine.

1925 Muere la escritora, Dolores Jiménez y Muro, quien participa en la Revolución Mexicana en favor de Francisco I. Madero.

1934 El cantautor del género infantil Francisco Gabilondo Soler “Cri Cri”, se escucha por primera vez en un programa de radio, en una sección de 15 minutos en la XEW, en el que narra historias sobre animales y otros personajes. En ese primer programa que deja de hacer el 30 de julio de 1961, interpreta canciones como El chorrito y El ropero.

1946 En Nuremberg, dos horas antes de su ejecución, se suicida al ingerir una cápsula de cianuro el mariscal alemán Hermann Goering, considerado el primer lugarteniente de Adolf Hitler.

1946 Nace el músico estadounidense Richard Lynn Carpenter, quien junto con su hermana Karen forma “The Carpenters”.

1951 El químico mexicano Luis Miramontes patenta la píldora anticonceptiva, junto con sus colegas Carl Djerassi y Jorge Rosenkranz.

1962 El Gobierno de J. F. Kennedy inicia un bloqueo militar a la isla de Cuba.

1990 Mikhail Gorvachev, líder soviético, gana el Premio Nobel de la Paz.

1993 México firma su adhesión a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

1993 Nelson Mandela y Frederik de Klerk, políticos sudafricanos, reciben el Premio Nobel de la Paz por acabar con el apartheid.

1997 Estados Unidos lanza la sonda Cassini-Huygens hacia el planeta Saturno.

2003 China sitúa en órbita a su primer astronauta, Yang Liwei, que da 14 vueltas a la Tierra antes de aterrizar en el desierto de Gobi.

2011 Inauguran los Juegos Panamericanos de Guadalajara.

2014 Muere el ex músico de Banda El Recodo, Carlos Soto “El Jokoki”, ya no pudo hacer frente a la leucemia que padecía.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir