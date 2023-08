Un día como hoy 15 de agosto… (06:32 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de agosto.

Santoral:

– Asunción de la Virgen María

– Santa María del Alba

– San Alipio de Tagaste

– San Altfredo de Hildesheim

– San Estanislao de Kostka

– San Simpliciano de Milán

Efemérides – 15 de Agosto

Es el 227.º (ducentésimo vigésimo séptimo) día del año en el calendario gregoriano y el 228.º en los años bisiestos. Quedan 138 días para finalizar el año.

UN DÍA COMO HOY:

-Enrique IV de Castilla concede facultades a los alcaldes de Guipúzcoa para sentenciar en casos de brujería (1466).

-Ante los abusos a los que son sometidos los indios, Bartolomé de las Casas renuncia a la encomienda esclavista que se le había asignado en La Española y regresa a España (1514).

-En lo que es hoy Ecuador (dentro del Virreinato del Perú), Sebastián de Belalcázar y Diego de Almagro fundan la ciudad de Santiago de Quito, hoy Santiago de Guayaquil (1534).

-En el Virreinato del Perú, Juan de Salazar funda Asunción del Paraguay (1537).

-En el Virreinato del Perú se funda la Muy Noble y Leal Ciudad de los Caballeros de León de Huánuco (actual Huánuco) (1539).

-En el Virreinato del Perú Garci Manuel de Carbajal funda la Villa de la Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa (actual Arequipa, en el sur de Perú) (1540).

-En el Monte Sacro (Roma) el general venezolano Simón Bolívar jura la libertad de su patria y de toda América (1805).

-En París, la Academia de Medicina aprueba el método Pasteur de curación de la rabia (1884).

-En Berlín se pone en funcionamiento la primera central eléctrica de Alemania para el suministro privado (1885).

-En Prusia se autoriza el ingreso de las mujeres en las universidades (1908).

-En Panamá, con la primera travesía de un barco de línea comercial; el vapor estadounidense de pasajeros y carga Ancón, se inicia el tráfico a través del Canal de Panamá (1914).

-En Inglaterra ―en el marco de la Primera Guerra Mundial―, los aviones alemanes bombardean Dover, Londres y Folkestone (1916).

-En Japón ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, el emperador Hirohito anuncia la capitulación japonesa, poniendo fin a la guerra (1945).

-Se independizan las dos Coreas (1945).

-El FMI (Fondo Monetario Internacional) suspende sus créditos a Perú (1986).

-En el mar peruano, frente a la ciudad de Pisco se registra un terremoto de magnitud 8 en la escala de magnitud de momento (2007).

-En Estados Unidos, el Instituto Smithsoniano anuncia el descubrimiento del olinguito, la primera especie carnívora descubierta en el continente americano en 35 años (2013).

-En la guerra de Afganistán, los talibanes toman Kabul, capital de la República Islámica de Afganistán, autoproclamando el Emirato islámico de Afganistán y dando fin a la guerra (2021).

✨CELEBRACIONES:

-Perú: Día de Arequipa.

-Corea del Norte: Día de la Independencia.

-Corea del Sur: Día de la Independencia.

-Costa Rica: Día de la Madre.

-India: Día de la Independencia.

UN 15 DE AGOSTO, PERO DEL AÑO…

2021

Después de 20 de años de guerra, con la toma talibán de Kabul, prácticamente sin resistencia tras la huída del presidente Ghani y el abandono de las tropas internacionales occidentales, Afganistán se convierte en un Estado Islámico.

1969

Cerca de 500.000 personas se congregan en el festival de Woodstock, en el estado de Nueva York, en busca de “tres días de paz y música”. Entre los artistas participantes se encuentran: Ravi Shankar, Joan Baez, Santana, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Blood Sweat & Tears, Crosby Stills Nash & Young y Jimmy Hendrix. Aunque la multitud espera con expectación hasta el último instante la actuación de Bob Dylan, que ha sido invitado, finalmente no comparece.

1960

El Congo obtiene la independencia total siendo su presidente Youlou, nombrado en noviembre de 1959. A partir de ahora, Youlou establecerá un régimen autocrático y corrupto. El descontento popular hará que crezca un amplio movimiento de masas que rechazará frontalmente su política. Esta protesta contra la corrupción y la represión a las actividades sindicales, terminará en un levantamiento popular que tendrá su momento álgido del 13 al 15 de agosto de 1963, en los llamados “tres días gloriosos”, siendo reemplazado por Alphonse Massemba Debat, que forzará la retirada de las tropas francesas estacionadas en el país y, junto a su primer ministro, Pascal Lissouba, crearán el Movimiento Nacional Revolucionario.

1947

India y Pakistán obtienen la independencia del Reino Unido.

1914

Se inaugura oficialmente el Canal de Panamá, cuyas obras concluyeron el 26 de septiembre de 1913. Los buques que lo utilicen se ahorrarán 15.000 km de viaje. Desde el comienzo de su construcción en 1881 han muerto entre 6.000 y 12.000 hombres.

1540

En nombre de Francisco Pizarro, Garci Manuel de Carbajal y Juan de la Torre y Díaz Chacón junto a un centenar de españoles fundan la Villa de la Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa, conocida actualmente como Arequipa, en Perú. Edificada al pie del volcán Misti, la ciudad será centro de presencia española y criolla. Su nombre deriva de la frase quechua “Arequipa” que significa “Sí, quédense”.

1537

Juan de Salazar y Espinosa de los Monteros funda la Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción convirtiéndose así en el establecimiento permanente más antiguo fundado por los españoles en la cuenca del Río de la Plata. Con el paso del tiempo será la capital del Paraguay.

1534

En París (Francia), Ignacio de Loyola de 43 años de edad, ex oficial del ejército español, funda la Compañía de Jesús, destinada a convertirse en principal instrumento de la contrarreforma.

1519

Pedro Arias Dávila funda la ciudad de Panamá, con una población fija de unos 100 habitantes, por lo que se constituye en la primera ciudad permanente a orillas del Océano Pacífico.

1498

Durante su tercer viaje, Cristóbal Colón descubre, en el golfo de Paria, en la desembocadura del río Orinoco, la isla Margarita y Cabagua. A la primera le pone el nombre de isla “La Margarita” en honor a Margarita de Austria, princesa de Castilla, hija política de los Reyes Católicos. Más adelante, esta isla será célebre por sus perlas.

778

La retaguardia del ejército de los francos, unos 20.000 efectivos comandados por Roldán, sobrino de Carlomagno, y por el resto de los Doce Pares de Francia, al marchar de retirada tras haber perdido la batalla de Zaragoza, es derrotada a su paso por el desfiladero de Roncesvalles (pirineo Navarro de España), por unas huestes formadas probablemente por contingentes de tribus vasconas, que conocen muy bien el terreno y que causan un descalabro total a los francos a fuerza de arrojarles rocas y lanzarles flechas. Este suceso histórico será el origen de la leyenda recogida en el “Cantar de Roldán”, que cuenta cómo Roldán hace sonar su olifante de marfil en la cima de Ibañeta, para advertir al grueso del ejército, que descansa en Valcarlos y cómo, cuando él y los Doce Pares imperiales son heridos, arroja al agua su gloriosa espada “Durandal” a fin de que no caiga en manos del enemigo.

717

Da inicio en Constantinopla (Turquía) el segundo asedio árabe a la ciudad, una de las mayores campañas islámicas contra el Imperio bizantino que durante 12 meses cercará la capital de imperio con un gran ejército que por tierra y mar. Si hubiera tenido éxito, podría haber significado el fin de Europa tal y como la conocemos.

NACIMIENTOS:

1907

En Cartagena, España, nace Carmen Conde, poetisa, novelista y dramaturga que será considerada una de las voces más relevantes de la generación del 27. Escribirá más de 100 libros en los que tocará temas como el amor, el erotismo, la sensualidad, el cuerpo femenino… Cofundará la primera Universidad Popular de Cartagena y en 1978 será la primera académica de la Real Academia Española.

1771

Nace en Edimburgo (Escocia, Reino Unido) el escritor sir Walter Scott, autor de “Ivanhoe”. Con esta novela se iniciará un género literario: la novela histórica, en la que un personaje ficticio se verá envuelto en una trama histórica, con personajes históricos, todo ello tratado con absoluta minuciosidad.

1769

Nace en Ajaccio (Córcega) Napoleón Bonaparte, que será emperador de Francia bajo el nombre de Napoleón I, y uno de los mayores estrategas y conquistadores de la historia. Napoleón resultará ser un administrador competente al proporcionar a todos los países conquistados una Constitución. Abolirá feudalismos a la vez que establecerá gobiernos eficaces. En su país, siendo Emperador, revisará y agrupará las leyes en códigos e incorporará algunos logros de la Revolución Francesa, como la tolerancia religiosa.

1688

Nace en Berlín, actual Alemania, Federico I de Prusia que durante su mandato logrará un gran desarrollo interno de Prusia al instaurar un sistema económico rígido y eficaz al transferir la administración financiera pública de los gobiernos locales a la autoridad central. Instaurará, asimismo, la enseñanza primaria obligatoria.

FALLECIMIENTOS:

1967

En Bruselas (Bélgica) fallece el pintor belga René Magritte. En sus primeros años su obra estuvo fuertemente influenciada por la figura de De Chirico y por la atmósfera misteriosa de sus pinturas. Posteriormente entró en contacto con la vanguardia parisina del momento, presidida por André Breton, y comenzó a desarrollar el surrealismo que, con el tiempo, cobraría un estilo muy personal girando alrededor de la relación entre el lenguaje y sus objetos.

1935

Muere en París (Francia) Paul Victor Jules Signac, pintor neoimpresionista francés, famoso por su depurada técnica puntillista al igual que Georges Seurat.

