Un día como hoy… (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de marzo.

Santoral: Rodrigo

1325 Al terminar su larga peregrinación, los mexicas fundan la gran Tenochtitlán, capital de su imperio, en el lugar que, según la leyenda, les había señalado su dios Huitzilopochtli.

1639 Harvard College (Harvard University) recibe su nombre en homenaje al clérigo John Harvard. La institución había sido fundada en 1637 como New College o the college at New Towne.

1781 William Herschel descubre el planeta Urano, séptimo planeta del Sistema Solar.

1787 Nace en Campeche, Pedro Sáinz de Baranda, héroe de la toma del reducto realista de San Juan de Ulúa, Veracruz.

1869 Nace el filósofo e historiador español Ramón Menéndez Pidal, maestro de la Escuela Filológica y autor de “Los orígenes del español”.

1911 Nace L. Ron Hubbard, escritor estadounidense de ciencia ficción, fundador de la Iglesia de la Cienciología.

1911 Nace el actor mexicano Marcelo Chávez, conocido como “El Carnal”. Trabaja en radio, televisión y cine junto a Germán Valdés “Tin Tan”, con quien forma una pareja cómica inolvidable.

1930 El Observatorio de Harvard College (EU) telegrafía la noticia del descubrimiento de Plutón.

1933 Joseph Goebbels es nombrado ministro de Propaganda del Reich. Era conocido por su oratoria y profundo antisemitismo, que le condujo a apoyar al exterminio de los judíos en el Holocausto.

1943 Los alemanes liquidan el gueto de Cracovia (Polonia).

1949 Nace la cantante estadounidense de ópera Julia Migenes.

1985 Muere Jesús Silva Herzog, historiador, economista y maestro universitario, inhumado en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

1986 Estados Unidos lanza la misión Giotto hacia el cometa Halley. Giotto fue una misión no tripulada de la ESA, que estudió el cometa Halley se aproximó a 596 km de él.

1988 Entre las ciudades japonesas de Aomori y Hakodate se inaugura el túnel Seikan Se trata del túnel submarino más largo del mundo.

2013 Es elegido Papa el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, que será oficialmente conocido como Papa Francisco.

2013 Es legalmente dueño de la imagen gráfica Sixto Valencia, dibujante del personaje “Memín Pinguín” desde hace 70 años, después de una larga batalla legal.

2018 Muere el científico británico Stephen Hawking, autor del libro Breve historia del tiempo. Fue un genio que revolucionó las teorías del Universo.

