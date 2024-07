Un día como hoy 1 de julio… (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de julio.

Santoral: Aarón

Día del Ingeniero

1646 En Leipzig, Alemania, nace Gottfried Leibniz, filósofo y matemático alemán, que descubrirá el cálculo infinitesimal y el sistema binario, base de la computación actual.

1804 Nació George Sand, seudónimo de la escritora francesa Aurora Dupin. Pasó a la historia no sólo como escritora, sino por haber sido una de las primeras mujeres modernas en rebelarse contra los prejuicios sociales. Fue compañera sentimental de Chopin.

1859 El científico británico Charles Darwin da a conocer su teoría de la evolución de la vida orgánica en la Tierra, la que explica en su libro “El origen de las especies” por medio de la selección natural.

1892 Nace el escritor estadounidense James Cain, cuya obra “El cartero siempre llama dos veces”, aborda la temática del crimen, el sexo y la violencia.

1896 Muere la escritora abolicionista, Harriet Beecher Stowe, autora de la “Cabaña del Tío Sam”.

1897 Se funda la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz, creada por decreto del Presidente Porfirio Díaz del 23 de abril de 1897.

1903 Nace Amy Johnson, pilota británica, pionera de la aviación.

1908 Nace el actor mexicano Raúl de Anda, “El Charro Negro”. Actúa en las películas “Santa”, “El prisionero 13”, “Vámonos con Pancho Villa”, “Almas rebeldes”, “Los de abajo”, “El charro negro” y “Tres hombres malos”, entre otras.

1909 Nace Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo, galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1963 y el Premio Cervantes en 1980.

1916 Nace Olivia de Havilland, actriz estadounidense, última sobreviviente de la película “Lo que el viento se llevó”.

1929 Nace el personaje “Popeye”, famoso por comer espinacas.

1934 Nace el director de cine, productor y actor estadounidense Sydney Pollack.

1944 En Bretoon Woods (Washington DC, EE.UU.) se crea el Fondo Monetario Internacional para resolver los problemas financieros que surgirán durante la posguerra.

1944 Nace el columnista y periodista mexicano Germán Dehesa. Autor de 25 libros, numerosos artículos y de diversos guiones para televisión. Destaca también como conductor.

1961 Nace en Sandringham (Reino Unido), la princesa Diana de Gales, consorte (1981-96) del Príncipe Carlos de Inglaterra y madre de los príncipes William y Harry.

1968 Inicia conflicto estudiantil de 1968 en México, Concluirá violentamente el 2 de octubre en la plaza de las tres culturas.

1968 Aunque no entrará en vigor hasta 1970, se firma por triplicado en Londres, Moscú y Washington, el Tratado de No Proliferación Nuclear que restringe la posesión de armas nucleares.

1997 El Reino Unido traspasa la soberanía sobre Hong Kong a China.

2000 Ana Guevara rompe la barrera de los 50 segundos al marcar 49.70 segundos, corre ocho metros por segundo. Es su primera marca mundial.

2004 Muere en Los Ángeles (EE.UU.) Marlon Brando, actor de la película “El Padrino”. Dos Oscar: 1954 y 1972.

2005 Muere la historiadora y traductora mexicana Elsa Cecilia Frost, especializada en el estudio de la evangelización en América y el pensamiento religioso. Es la quinta mujer en ingresar a la Academia Mexicana de la Lengua.

2015 Muere Nicholas Winton, filántropo británico de origen judío, que salvó a 669 niños judíos de la muerte a manos de la Alemania nazi justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, dentro del episodio llamado como Kindertransport.

