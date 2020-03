Un día como hoy… (09:5 )

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo.

Santoral: Elena, Olegario

1475 Nace Miguel Ángel, pintor y escultor italiano, autor del David, la Piedad y La Creación de Adán.

1486 Asume al trono de la Gran Tenochtitlán, asiento del Imperio Azteca, Ahuizotl, octavo rey de México.

1806 Nace Elizabeth Browning, fue uno de los más destacados poetas ingleses de la era victoriana y un activista contra la esclavitud.

1813 Morelos escribe a José Sixto Verduzco sobre las desavenencias entre los miembros de la Junta de Zitácuaro, misma que sería disuelta por el Congreso de Chilpancingo.

1836 Después de 12 días de asedio, durante la guerra de México con Texas, el ejército nacional emprende el asalto a El Álamo. Los defensores texanos son aniquilados en combate.

1853 Muere en la ciudad de México, el español, Juan de la Granja, quien introdujera al país el servicio telegráfico.

1853 En Venecia, Italia, se estrenó la ópera “La Traviata”, de Giuseppe Verdi, basada en la novela de Alexandre Dumas “La dame aux camélias”.

1869 Dimitri Mendeleyev presenta la primera tabla periódica en la Sociedad Química de Rusia.

1877 Mariano Bárcena funda el Observatorio Astronómico Nacional.

1888 Muere en Boston la escritora estadounidense Louisa May Alcott, quien tiene en su haber obras como “Fábulas de flores”, “Hombrecitos” y “Mujercitas”; esta última ha sido llevada con éxito al cine.

1899 Tras sintetizar el Dr. Felix Hoffmann el ácido acetil salicílico con gran pureza en 1897, la “Aspirina” de la empresa alemana Bayer se convierte oficialmente en marca comercial.

1924 En este día, y con gran expectación en el Valle de los Reyes, el gobierno egipcio permite la apertura del sarcófago de la momia del faraón Tutankhamon, que gobernó Egipto en el siglo XIV antes de Cristo.

1927 Nace el escritor colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura en 1982. Entre sus principales obras destacan: La Hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, Los funerales de Mamá Grande. La novela que lo consagró internacionalmente fue “Cien años de Soledad”.

1937 Nace la astronauta rusa Valentina Tereshkova, la primera en su género.

1944 Nace Mary Wilson, una de las tres mujeres que revolucionan la música estadounidense con su mezcla de soul y pop.

1944 Nace el novelista mexicano Luis González de Alba, autor de obras como “Los días y los años”, “Y sigo siendo sola”, “Muerte de Amor” y “El burro de Sancho y el gato de Schrodinger”.

1946 Muere Antonio Caso, abogado, escritor y filósofo ateneísta que combatió al positivismo, doctrina social de la educación porfiriana. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma.

1973 Muere Pearl S. Buck, escritora estadounidense, Premio Nobel de Literatura en 1938.

1983 Presentan el primer celular, Motorola anuncia innovación.

2016 Muere la ex primera dama de Estados Unidos Nancy Reagan, quien también fue actriz.

