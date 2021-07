Un día como hoy… (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de julio.

Santoral: Buenaventura, Donaldo

Día Mundial de las Habilidades de la Juventud

1099 Tras cinco semanas de asedio, los cristianos conquistan Jerusalén durante la Primera Cruzada encabezada por el príncipe siciliano Tancredo y por Godofredo de Bouvillón.

1606 Nace Rembrandt Van Rijn, pintor y grabador holandés. Considerado uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado.

1782 Muere el tenor italiano Carlo Broschi, “Farinelli”, considerado como el mejor cantante en la historia de la ópera.

1799 En Rashid (Egipto) se descubrió la Piedra de Rosetta, una inscripción trilingüe que permitió el desciframiento de los jeroglíficos del Antiguo Egipto. El hallazgo lo hizo Pierre-François Bouchard. Jean-François Champollion logró descifrarla.

1815 Napoleón Bonaparte se rinde para poner fin a las Guerras Napoleónicas.

1834 En España, mediante un decreto de la reina María Cristina, se pone fin a la existencia del Tribunal de la Inquisición.

1858 Nace Emmeline Pankhurst, activista política británica y líder del movimiento sufragista británico que ayudó a las mujeres a ganar el derecho al voto.

1864 Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo.

1867 El Presidente Benito Juárez entra a la capital de la República acompañado de sus ministros Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía, tras el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio. Leyó un discurso en el Congreso que incluyó la famosa frase “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

1868 Muere el médico estadounidense William Thomas Green Morton, considerado el iniciador y descubridor de la anestesia por medio del éter.

1869 El químico francés Hippolyte Mege-Mouries patentó una sustancia llamada oleomargarina, luego conocida como “Margarina”.

1904 Muere Antón Chéjov, escritor y dramaturgo ruso. La crítica considera a Chéjov uno de los maestros del relato corto.

1914 Victoriano Huerta renuncia a la Presidencia después del triunfo Constitucionalista.

1916 William Edward Boeing funda en Seattle la compañía aeronáutica Boeing.

1946 Nace Linda Ronstadt, cantante estadounidense. En 2014 fue incluida al Salón de la Fama del Rock and Roll y recibió la Medalla Nacional de las Artes.

1946 Muere el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, conocido como “El Apóstol del Árbol”, por su tesonera defensa de la riqueza forestal del país.

1949 Nace el escritor y diplomático mexicano Sealtiel Alatriste, es autor de obras como “Por vivir en quinto patio”, “En defensa de la envidia” y “El daño”.

1958 El músico y compositor británico John Lennon, quien fuera vocalista del grupo The Beatles, pierde a su madre Julia Stanley, tras ser atropellada por un policía que conducía en estado de ebriedad; esto provoca en él un trauma del que nunca se recupera. El suceso marca su obra con temas como “Julia” o “Mother”, de 1970.

1961 Nace Forest Whitaker, actor y cineasta estadounidense. Ganador del Óscar a mejor actor gracias a su papel como el dictador de Uganda Idi Amin en “The Last King of Scotland”.

1979 Muere en la ciudad de México Gustavo Díaz Ordaz, quien fuera Presidente de México.

1980 Muere Juana de Ibarbourou, poeta uruguaya, cuyo nombre de soltera fue Juana Fernández de Morales. También fue conocida como “Juana de América”.

1983 La compañía Nintendo Entertainment System (NES) lanza la Family Computer o Famicom, su primera consola de videojuegos de ocho bits.

1997 Es asesinado en Miami, Florida, Estados Unidos, el diseñador italiano Gianni Versace, quien en los años 80 y 90 crea un imperio de la moda con diseños que desbordan sexualidad y sensualidad siempre elegante.

2009 Se estrena “Harry Potter y el misterio del príncipe”, la película es nominada a un Oscar a Mejor Fotografía.

2015 Muere el actor inglés Aubrey Jack Steinberg, conocido por sus papeles en las reconocidas películas “La naranja mecánica” y “El hombre de mimbre”, así como “Lisztomania”. También participó en varios programas de televisión.

