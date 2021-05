Un día como hoy… (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de mayo.

Santoral: Fatima

1524 Arriban al islote de San Juan de Ulúa en la Villa Rica de la Vera Cruz, los primeros misioneros llegados a estas tierras del Nuevo Mundo. Se trata de doce franciscanos encabezados por los frailes Martín de Valencia, García de Cisneros y Toribio de Paredes o Benavente.

1647 En Santiago de Chile se registra un devastador terremoto que acaba con la vida de una tercera parte de la población.

1882 Nace Georges Braque pintor y escultor francés. Junto con Juan Gris y Pablo Picasso, contribuyó al origen y desarrollo del cubismo.

1888 En Ostebro, Dinamarca, nace Inge Lehmann que será una importante sismóloga que desmontará la teoría de la Tierra hueca y que deducirá que el núcleo de la Tierra se halla dividido en dos partes: una esfera interna sólida y una parte externa que la envuelve de consistencia líquida.

1911 Las tropas revolucionarias de Emiliano Zapata inician el ataque a Cuautla, defendidas por las fuerzas federales del dictador Porfirio Díaz.

1917 En Fátima (Portugal), tres niños pastores afirman que se les ha aparecido la Virgen de Fátima.

1920 El general Porfirio G. González, apoyado en el plan de Agua Prieta, se autonombra gobernador de Nuevo León.

1942 Un submarino alemán hunde el barco petrolero mexicano “Potrero del Llano”, hecho que provocó la participación de México en la Segunda Guerra Mundial.

1943 Nace en Sabinas Hidalgo, N.L., el cronista e historiador Celso Garza Guajardo. En vida recibió la Medalla al Mérito Cívico Presea del Estado de Nuevo León en la categoría de Historia en el año de 1992.

1943 Se crea el Colegio Nacional, institución de fomento y difusión de la cultura científica, filosófica y literaria.

1950 Nace el músico, cantante y compositor estadounidense Stevie Wonder.

1960 Una expedición liderada por el suizo Max Eiselin corona la cumbre del Dhaulagiri, séptima montaña más alta del mundo, en el Himalaya.

1970 Se estrena la película “Let it be”, de The Beatles.

1974 Muere Jaime Torres Bodet, poeta, político y diplomático, quien fue secretario de Educación Pública entre 1943-1946, y 1958-1964, y director general de la UNESCO.

1981 Mehmet Ali Agca, atenta contra el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro en Roma.

1991 La compañía de tecnología Apple lanza el sistema operativo System 7 para Macintosh, la segunda gran actualización de Mac OS.

1993 Muere el actor Joaquín García Borolas de cáncer.

1994 El escritor mexicano Carlos Fuentes es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

1995 La británica Alison Hargreaves se convierte en la primera mujer que corona el Everest sin oxígeno y sin ayuda de sherpas.

2001 Muere el actor estadounidense Jason Miller. Famoso por su papel del padre “Damien Karras” en la película “El exorcista”, de 1973.

2010 Arqueólogos mexicanos descubren en la zona arqueológica de Toniná, Chiapas, una pirámide más alta que la del Sol en Teotihuacan.

2011 En Madrid prepara magna protesta el movimiento los “indignados”, manifestando su repudio al Capitalismo y sus políticas antisociales.

2015 El grupo “Los Claxons” debutaron en el primer lugar de ventas de una reconocida tienda de contenidos multimedia con su reciente álbum “Diez en vivo”, con el cual reviven su concierto que dieron en la Arena Monterrey el 25 de octubre del 2014.

2015 Muere el poeta, periodista, ensayista y narrador mexicano, Ramón Méndez Estrada, es autor de “La edad dorada”, “La vida de Ginés Pérez”, por mencionar algunos.

