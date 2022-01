Un día como hoy… (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de enero.

Santoral: Julian, Tomás Aquino

Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2

814 Muere Carlomagno, rey de los francos, de los lombardos y emperador de Occidente.

1225 Nace Tomás de Aquino, escritor, filósofo y teólogo italiano.

1457 En el castillo de Pembroke, en Gales, nace Enrique VII, rey de Inglaterra y señor de Irlanda y fundador de la dinastía Tudor.

1540 Nace el matemático alemán, Ludolph van Ceulen. Conocido por calcular el valor de “pi” con una aproximación de 35 cifras decimales.

1853 Nace José Martí, poeta y héroe de la independencia de Cuba.

1875 Nace en Ahualulco, San Luis Potosí, Julián Carrillo Trujillo, violinista, compositor, director de orquesta y científico. Creador del “Sonido13”.

1881 Muere el escritor Fiodor Mijailovich Dostoyevski, uno de los principales escritores de su época en la Rusia Zarista. Autor de “Crimen y Castigo”., “Los Hermanos Karamazov” y otras.

1887 En París, Francia, se inicia la construcción de la torre Eiffel con la preparación de los cimientos, que durará cinco meses.

1912 Nace Jackson Pollock, artista estadounidense y un referente en el movimiento del expresionismo abstracto. Pollock desarrolló técnicas como el splashing o el dripping, consistentes en lanzar pintura al lienzo o dejarla gotear encima de este, sin utilizar dibujos ni bocetos.

1915 El general Álvaro Obregón, luego de derrotar en Puebla a las fuerzas zapatistas ocupa la Ciudad de México.

1922 Nace Robert W. Holley, bioquímico estadounidense, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1968, junto con Marshall Warren Nirenberg y Har Gobind Khorana, «por su interpretación del código genético y su función en la síntesis de proteínas».

1927 Nace el actor, guionista, productor y director de cine mexicano Raúl Ramírez.

1928 Muere el escritor español Vicente Blasco Ibáñez, autor de la novela “Los cuatro jinetes del Apocalipsis” y el relato de ambiente taurino “Sangre y arena”.

1930 Nace la escritora mexicana Margo Glantz, quien destaca por su labor como investigadora, ensayista, diplomática y catedrática.

1934 Muere en la ciudad de México, el colimense Gregorio Torres Quintero, educador, escritor e historiador, cuya progresista acción pedagógica modificó los sistemas tradicionales de enseñanza.

1935 Islandia se convierte en el primer país occidental en legalizar el aborto.

1958 Se crea en Dinamarca el juego de LEGO.

1974 Un estudio demuestra que existe una relación evidente entre el cáncer de intestino grueso y el consumo de grandes cantidades de carne.

1985 Unas 40 estrellas de la canción estadounidense se reúnen para grabar la composición de Michael Jackson y Lionel Richie “We are the world”, bajo el nombre de “USA for Africa”. El CD con fines altruistas es lanzado para acabar con el hambre en África.

1986 73 segundos después de su lanzamiento desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) la lanzadera espacial “Challenger”, con siete tripulantes a bordo, estalla a 16 km de altura. Ninguno sobrevive a la tragedia.

1990 Muere en México el cronista, escritor, locutor, productor de televisión y periodista taurino Pepe Alameda.

1996 Muere el guionista estadounidense Jerry Siegel, quien junto con el dibujante Joe Shuster, crean en 1938 el superhéroe llamado “Superman, el hombre de acero”.

2010 El escritor mexicano Juan Villoro es galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España por su reportaje “Alfombra roja”, publicada en aquella nación.

2013 Renuncia el Papa Benedicto XVI, a su pontificado. Un hecho inédito en la Iglesia católica de los últimos 700 años.

