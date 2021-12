Un día como hoy… (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de diciembre.

Santoral: Bárbara

1642 Muere en París (Francia) Armand Jean du Plessis, que pasará a la historia como el cardenal Richelieu, cardenal y hábil político francés, que fomentó el absolutismo en Francia y sentó las bases para la grandeza de París.

1679 Muere en Inglaterra, el filósofo empirista y tratadista político inglés, Thomas Hobbes, célebre por su obra el “Leviathan o la esencia, forma y poderío de un estado religioso y civil”, apología del laicismo, en la que presentaba al Estado civil desligado por completo de la iglesia.

1795 Nace el ensayista, historiador y crítico social escocés Thomas Carlyle, creador de obras como “De los héroes y sobre su culto y el culto a lo heroico en la historia” (1841) entre otras.

1829 Nace en la ciudad de Durango, Francisco Zarco, destacado liberal, defensor de la libertad de expresión y de la causa republicana.

1838 Nace el compositor mexicano Melesio Morales, fundador e impulsor del Conservatorio Nacional de Música de México y autor de la ópera “Ildegonda” (1866) y de piezas como “Romeo y Julieta” (1863) y “Cleopatra” (1891).

1860 Se decreta la Ley de Libertad de Cultos, emitida desde Veracruz, donde residía entonces el gobierno del Presidente Benito Juárez.

1866 Nace el pintor ruso Vasili Kandinsky, considerado iniciador de la abstracción lírica, tendencia que da comienzo a la pintura abstracta, y el expresionismo.

1914 Se firma el Pacto de Xochimilco entre Francisco Villa y Emiliano Zapata, con lo que se consolida la alianza entre ambos líderes revolucionarios.

1919 Nace en Monterrey, N.L., Santiago Roel García, abogado, escritor y ex-Ministro de Relaciones Exteriores de México.

1930 Nace la actriz, locutora y animadora cubana Consuelo Vidal, quien en 50 años de carrera se consagra como una de las artistas más populares de su país gracias a filmes como “El robo”, “Los pájaros tirándole a las escopetas” y “Reina y rey”.

1945 Muere el genetista estadounidense Thomas Hunt Morgan, quien demostró que los cromosomas son portadores de los genes.

1948 Se crea el Instituto Nacional Indigenista (INI), para proteger a los indígenas y promover su desarrollo.

1952 Se estrena la película ¡Viva Zapata!, del director Elia Kazan sobre el líder de la Revolución Mexicana. Con Marlon Brando protagonizando al líder revolucionario mexicano.

1984 Muere John Rock, científico estadounidense, descubridor de la píldora anticonceptiva femenina. Fue uno de los pioneros de la fecundación in vitro y fue el primero en extraer intacto un óvulo fertilizado.

1991 Pan Am, la principal aerolínea de los Estados Unidos se va a la bancarrota y deja de operar.

1996 Lanzamiento del Mars Pathfinder, primera misión a Marte en la cual se utilizan rovers (vehículos robóticos de exploración).

2004 Es inaugurado el observatorio público en el piso 52 de la Torre Mayor, ubicada en la Ciudad de México, considerado el edificio más alto del país, superando a la Torre Latinoamericana en esta misma urbe.

2014 Muere el productor teatral, arquitecto y escenógrafo italiano Andrea D’Odorico. Entre sus montajes destacan la lectura dramatizada de “La Ilíada” (S. VIII a C.) de Homero.

