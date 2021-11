Un día como hoy… (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de noviembre.

Santoral: Saturnino

Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino

1781 Nace en Caracas el educador Andrés Bello. Filósofo, poeta, filólogo, educador y jurista, considerado uno de los humanistas más importantes de América, fue maestro del Libertador Simón Bolívar.

1800 Francia adopta oficialmente el metro como medida de longitud, a la vez que se le define como la diezmillonésima parte del meridiano terrestre.

1810 Hidalgo en Guadalajara, declara la abolición de la esclavitud, En Estados Unidos Abraham Lincoln hará lo propio en 1863.

1832 Nace en Germantown (EE.UU.) la escritora estadounidense, Louise May Alcott que se hará famosa con su novela “Mujercitas”.

1849 En Lancaster, Reino Unido, nace John Ambrose Fleming físico e ingeniero eléctrico que en 1904 inventará la válvula termoiónica o diodo. Asimismo, en 1905 también proyectará y confeccionará el diodo rectificador antecesor del triodo. Este invento está considerado como el inicio de la electrónica.

1877 En EE.UU., tras anunciar el pasado día 21 que ha inventado el fonógrafo (un aparato que graba y reproduce el sonido), es en el día de hoy cuando Thomas Alva Edison lo presenta a la sociedad con enorme expectación.

1880 México reanuda relaciones con Francia. Dicha nación promete no hacer ninguna reclamación adicional por daños en la guerra de intervención.

1888 El físico alemán Heinrich Hertz, demuestra la existencia de la radiación electromagnética.

1894 Muere en la Ciudad de México el general liberal Juan Nepomuceno Méndez.

1899 El suizo Hans Gamper fundó el Fútbol Club Barcelona, tras convocar a un grupo de 12 aficionados a través de una publicación en la revista ‘Los Deportes’. Es el primer club de fútbol en España.

1906 En Italia, se funda la fábrica de automóviles Lancia.

1913 Ezequiel A. Chávez es designado rector de la Universidad Nacional.

1927 Se inaugura el servicio telefónico entre México y Canada.

1929 Richard E. Byrd, explorador y piloto americano, y sus tres compañeros sobrevuelan por vez primera el Polo Sur. Esta hazaña servirá para trazar mapas desde el aire de una extensísima parte de este remoto continente.

1935 Muere en Monterrey, Nuevo León (México), el maestro de música, Daniel Zambrano, gran saxofonista mexicano, intérprete y compositor.

1940 Nace en Rochester, Nueva York, el trompetista y compositor Chuck Mangione.

1944 Los cirujanos Alfred Blalock y Helen Taussig consiguen realizar con éxito la primera operación de anastomosis.

1946 Nace el cantautor cubano Silvio Rodríguez, uno de los más importantes creadores de la “nueva trova cubana”.

1947 La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) divide Palestina en dos Estados: árabe y judío, y establece el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

1950 Durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, se clausuran las instalaciones del viejo aeropuerto de la ciudad de México, asentado en los llanos de Balbuena, y se inaugura el aeropuerto internacional, ubicado a orillas del vaso del Lago de Texcoco.

1981 Muere de manera misteriosa la actriz estadounidense Natalie Wood. Fue esposa de actor Robert Wagner.

1987 Muere el cantante mexicano Victor Yturbe “El Piruli”.

2001 Muere en Los Angeles George Harrison. Músico, compositor, cantante, productor musical y productor cinematográfico británico, integrante de la banda The Beatles.

2006 Muere el escritor británico Allen Carr, autor de libros de autoayuda, cuyo método para dejar el cigarro es aplicado en diversas clínicas de 30 países.

2011 La aerolínea estadounidense American Airlines se declara en bancarrota.

2014 Muere por cáncer de páncreas la cantante de música vernácula Valentina Leyva, quien fue la intérprete de cabecera del compositor Federico Méndez.

Compartir