Un día como hoy… (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de agosto.

Santoral: Aurora, Jacobo

Día Internacional del Zurdo

1521 Cae la Gran Tenochtitlán, tras la segunda invasión española, prolongado sitio y heroica defensa mexicana al mando de Cuauhtémoc.

1529 Se celebra en México la primera corrida de toros.

1814 Nace Anders Jonas Ångström, físico y astrónomo sueco considerado uno de los fundadores de la ciencia de la espectroscopia.

1826 Muere Rene Laënnec, médico francés que inventó el estetoscopio.

1829 Nace Iván Séchenov, médico y fisiólogo ruso que se interesó por conocer lo que llamó los reflejos del cerebro.

1863 Muere en París (Francia) el pintor romántico francés Eugène Delacroix. “La libertad guiando al pueblo” tal vez sea su cuadro más famoso.

1876 Se estrena en Alemania, la célebre tetralogía de óperas de Richard Wagner, “ El anillo del Nibelungo”, qué fue inspirada en la mitología nórdica.

1888 Nace John Logie Baird, ingeniero escocés, el primer hombre que televisó imágenes de dibujos y después caras humanas reconocibles.

1899 Nace el director, productor y guionista de cine británico Alfred Hitchcock, “El Maestro del Suspenso”. Realiza 23 filmes en sus primeros 15 años de carrera, como “Sospecha”, “La ventana indiscreta”, “Psicosis” y “Los pájaros”.

1910 Muere Florence Nightingale, enfermera, escritora y estadística británica, considerada pionera de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería.

1913 Harry Brearley, metalúrgico inglés, inventó el acero inoxidable.

1914 Se firman los Tratados de Teoloyucan que marcan el triunfo del movimiento constitucionalista.

1914 Nace el actor y productor mexicano Antonio Badú. Trabaja en más de 60 películas como “Sangre en las montañas”, “El gavilán”, “La feria de las flores” y “Me he de comer esa tuna”. Produce “La vida de Agustín Lara” y “El pueblo sin Dios”.

1923 Con la firma de los Tratados de Bucareli, Estados Unidos reconoce al gobierno mexicano.

1926 Nace Fidel Castro Ruz, militar, revolucionario, estadista y político cubano que en 1955 se exiliará en México, desde donde preparará una guerrilla revolucionaria contra la dictadura del general cubano Fulgencio Batista.

1941 Nace el cantante puertorriqueño Chucho Avellanet, cuya carrera artística comienza en la década de los 60 como miembro del trío “Los Duendes”.

1941 Nace el actor y cantante mexicano de rock and roll César Roel Schreurs, conocido como César Costa, en la Ciudad de México.

1946 Muere en Londres (Inglaterra) Herbert George Wells, conocido como H. G. Wells, escritor británico, famoso por sus novelas de ciencia ficción, como “La guerra de los mundos”, llevada al cine en 2005 por Steven Spielberg y con Tom Cruise en el papel protagónico.

1961 Alemania Oriental inicia edificación del “muro de Berlin”, provocando crisis mundial, “el muro” fue la división física que existía entre el Este y el Oeste de Berlín desde 1961 hasta 1989 en que fue derruido.

1990 Muere la escritora mexicana Caridad Bravo Adams, autora de poemas y novelas románticas, como “La mentira”, “El amor nunca muere”, “Corazón salvaje”, “La intrusa”, “Bodas de odio”, “Cañaveral de pasiones”, “El amor no tiene precio” y “La esposa virgen”, que se convierten en telenovelas.

1994 Muere Tigran Petrosian, ajedrecista soviético de origen armenio, campeón del mundo de ajedrez desde 1963 a 1969.

1996 La empresa Microsoft lanza su navegador web gráfico Internet Explorer 3 (IE3) para el sistema operativo Windows.

2005 El arquitecto mexicano Enrique Norten es galardonado con el Premio Mundial de Artes “Leonardo Da Vinci”, que otorga El Consejo Cultural Mundial.

2014 Muere Columba Domínguez, icono de la Época de Oro del Cine Mexicano y musa del director cinematográfico Emilio Fernández, con quien tuvo una hija.

Foto de:https://www.marca.com/

Compartir