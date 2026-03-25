Un día como hoy… (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo.

Santoral: Dimas

Día del Niño por Nacer

Día Internacional de Solidaridad con el personal detenido y desaparecido

Dia Internacional de Recuerdo de las Victimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos

1655 Christiaan Huygens, astrónomo neerlandés, descubre Titán, el más grande de los satélites de Saturno.

1808 Nació en Madrid, José de Espronceda, considerado el más destacado poeta del Romanticismo español, autor de “La Canción del Pirata”, “Canción de la Muerte”, entre otras.

1825 Se instala en Mexico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrándose plenamente los tres Poderes de la Unión.

1825 Se ejecuta la Novena Sinfonía de Beethoven por primera vez en Gran Bretaña.

1846 EUA declara la guerra a México, que ampliara su territorio, con base en el “Destino Manifiesto” donde “Dios” da derecho y obligación de ampliar fronteras e implantar la superioridad de la raza Anglo-Sajona.

1863 Nace Adalbert Cerny, pediatra alemán, considerado co-fundador de la pediatría moderna.

1876 Muere en la ciudad de México, don José María Vértiz, uno de los mejores oftalmólogos de su época; catedrático y médico de los hospitales asistenciales. Por un corto tiempo fue director de la Escuela Nacional de Medicina.

1889 Muere de aneurisma, en la ciudad de Monterrey el empresario José Calderón Penilla, uno de los principales impulsores de la industrialización en Nuevo León.

1901 En Mánchester, Inglaterra, se presentó el primer motor diésel de dos tiempos.

1918 Nace en Guanajuato, Guanajuato, Emma Godoy, locutora, poetisa y escritora mexicana.

1926 Nace el poeta chiapaneco Jaime Sabines, uno de los autores hispanoamericanos más populares de la segunda mitad del siglo XX. 1942 Nace la cantante estadounidense Aretha Franklin, quien a los ocho años ya tocaba el piano, y al paso del tiempo la gente la llama “Lady Soul”.

1947 Nace el cantautor británico Elton John, quien forma parte de la banda “Bluesology”.

1947 Nace el cineasta mexicano Gabriel Retes. Inicia su carrera fílmica como actor en 1968, y dos años después dirige “Sur” y “Chin Chin el teporocho”.

1954 RCA fabrica el primer televisor a color.

1985 El filme “Amadeus”, de Milos Forman, basada en la vida del músico Wolfgang Amadeus Mozart, obtiene ocho estatuillas durante la entrega de los premios Oscar.

1994 Muere la actriz española, nacionalizada mexicana, Angelines Fernández. Forma parte de la Época de Oro del Cine Mexicano. Su papel más importante es el que interpreta en la serie “El Chavo del 8”, en el cual actúa como “Dona Cleotilde, la bruja del 71”, la siempre enamorada de don “Ramón”.

2000 La Caballista mexicana Denisse López: Gana Oro en Berlín.

2006 Muere María de los Ángeles de las Heras Ortiz, conocida como Rocío Dúrcal, fue una cantante y actriz española.

2012 El piloto Mexicano Sergio “Checo” Pérez, gana el 2º Lugar, Formula Uno, en el Gran premio de Malasia. 40 años después de Pedro Rodríguez.

2023 Muere Xavier López Rodríguez, conocido como Chabelo, fue un actor, comediante y presentador de televisión mexicoestadounidense. Fue el conductor de un programa para niños titulado En familia con Chabelo, mismo que se transmitió durante cuarenta y ocho años.

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