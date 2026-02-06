Un día como hoy… (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de febrero.

Santoral: Dorotea, Gastón

Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilacion Genital Femenina

Día Mundial de Bob Marley

1853 Muere en San Miguel el Grande (hoy de Allende, estado de Guanajuato), Anastasio Bustamante, Presidente de México en dos ocasiones.

1833 En Estados Unidos, el inventor Samuel Morse presenta en público el telégrafo eléctrico.

1899 Nace en México el actor Ramón Novarro, conocido como el “Latin Lover” del cine mudo. En 1916 inicia su carrera en Hollywood con papeles secundarios, pero el éxito le llega con “El prisionero de Zenda” (1922) y “Ben-Hur” (1926).

1913 Nace Mary Leakey, arqueóloga y antropóloga británica quien contribuyó con sus descubrimientos de fósiles al conocimiento de la evolución humana.

1915 El general Pablo González intenta, sin éxito, apoderarse de la ciudad de Monterrey, que se encuentra en poder de las tropas villistas.

1916 Muere el poeta Rubén Darío.

1917 Sale de territorio mexicano la expedición punitiva estadounidense al mando del general John Joseph Pershing, que tenía por objetivo capturar a Francisco Villa.

1917 Se promulgó en México la Ley Electoral que instituyó el voto directo, otorgó el derecho al voto a los analfabetas y permitió la participación de candidatos independientes.

1917 Nace en Budapest, Hungría, la actriz Zsa Zsa Gabor, quien destaca en el mundo del espectáculo en los 30, tras ganar el concurso de Miss Hungría, en 1936; inicia su carrera en el teatro.

1929 Nace la historiadora mexicana Beatriz de la Fuente, figura fundamental de la cultura mexicana contemporánea; es la primera y única mujer integrante de El Colegio Nacional.

1945 Nace en Jamaica el cantante Bob Marley, conocido como “El Padre del Reggae”, cuyo nombre verdadero era Robert Nesta Marley.

1956 Se registran protestas en Estados Unidos por la entrada de Autherine Lucy, la primera estudiante negra en la Universidad de Alabama, a pesar de que se había legislado que la segregación racial era ilegal.

1981 Los ex Beatles Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison se reúnen para grabar un disco como un tributo a John Lennon.

1984 Murió Jorge Guillén, poeta español de la Generación del 27.

1991 Murió María Zambrano, filósofa y ensayista española, discípula de Ortega y Gasset y Xavier Zubirí.

1991 Muere el compositor e intérprete mexicano de música ranchera Juan Záizar.

1998 Muere José Marroquín Leal mejor conocido como “Pipo”, el Rey de los Payasos fue un presentador de televisión y actor de la televisión mexicana.

2000 La Policía Federal Preventiva irrumpe en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UNAM, para extinguir un paro de labores iniciado por el Consejo General de Huelga desde el 20 de abril de 1999 y arrestar a poco más de 700 activistas universitarios.

2012 Muere el pintor y escultor Antoni Tàpies, uno de los principales exponentes a nivel mundial del informalismo, también es considerado como uno de los más destacados artistas españoles del siglo XX.

2013 Muere el actor mexicano Miguel Ángel Ferriz. Participó en más de 20 películas, algunas de ellas son “Los indolentes” (1978), “Lo mejor de Teresa” (1976) y “El tonto que hacía milagros” (1982), entre otras.

2018 El cohete más potente del mundo, el “Falcon Heavy”, de la compañía “Space X”, despega de cabo cañaveral hacia el planeta Marte.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir