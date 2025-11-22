Un día como hoy… (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de noviembre.

Santoral: Cecilia

Día del Músico

1497 Buscando la ruta marítima hacia la India, el navegante y explorador portugués Vasco da Gama navega por primera vez alrededor del Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África.

1500 El inventor alemán Peter Heinlein fabrica en Nuremberg el primer reloj de bolsillo.

1552 Descubren la primera mina en Guanajuato ( Cubilete ).

1890 Nace el estadista francés Charles de Gaulle.

1896 Muere en Madrid Vicente Riva Palacio, prominente patriota liberal, abogado, periodista, poeta, dramaturgo e historiador.

1901 Nace en la localidad de Sagunto, España, el compositor español de música clásica Joaquín Rodrigo, conocido por “El concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta”.

1901 Muere el compositor mexicano Genaro Codina, autor de la famosa “Marcha de Zacatecas”.

1904 Nace el pintor mexicano Miguel Covarrubias, uno de los más destacados caricaturistas e ilustradores de la primera mitad del siglo XX.

1928 Se estrena “Bolero”, del compositor francés Maurice Ravel, considerada la obra musical escrita en el Siglo XX más famosa del mundo.

1932 Nace en Nueva York el actor Robert Vaughn, famoso por su interpretación de “Lee” en la película “Los siete magníficos”.

1943 Se inicia la Conferencia de El Cairo, en la cual Roosevelt, Churchill y Chiang Kai-shek tomaron decisiones sobre el futuro del Lejano Oriente en la posguerra.

1950 Nace la cantante española Paloma San Basilio.

1955 Muere el historiador mexicano Manuel Toussaint, fundador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y la dirección del Departamento de Monumentos Coloniales del INAH.

1963 Es asesinado John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, siendo, en este país, el cuarto presidente asesinado en ejercicio de sus funciones.

1963 Muere el novelista Aldous Huxley.

1968 El grupo británico The Beatles sacan a la venta su disco homónimo The Beatles.

1977 El Concorde une París y Nueva York en 3 horas y media.

1986 El pugilista Mike Tyson se convierte en el más joven campeón mundial de boxeo de la categoría peso pesado.

1988 Muere el arquitecto Luis Barragán, primer mexicano en obtener el Premio Pritzker en 1980, por su obra arquitectónica paisajista. Es autor de las Torres de Satélite, en la Cd. De Mexico y del Faro de Comercio en Monterrey.

1990 Margaret Thatcher dimite como primera ministra del Reino Unido. Le sucede John Major.

1994 Se inaugura el Centro Nacional de las Artes, recinto dedicado a la educación e investigación artística, un centro artístico de la Ciudad de México.

2004 Estalla la Revolución Naranja en Ucrania tras los resultados fraudulentos de las elecciones presidenciales, obligando a realizar nuevamente la segunda vuelta electoral.

2005 El Bundestag elige a la conservadora Ángela Merkel nueva canciller. Primera mujer en la historia de Alemania que llega al cargo.

2006 Inauguran en Puebla, México, el Gran Telescopio Milimétrico, el más grande en su tipo, construido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el que se podrán estudiar las galaxias más lejanas y el origen del Universo.

2007 Muere la productora inglesa de cine y televisión Verity Ann Lambert. Conocida como la productora fundadora de la serie de ciencia ficción “Doctor Who”.

