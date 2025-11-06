Un día como hoy… (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de noviembre.

Santoral: Leonardo, Severo

Día del Economista

Dia Mundial del Saxofón

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.

1519 En México, Hernán Cortés y el ejército español se aposentan en Iztapalapa, antesala de Tenochtitlan.

1771 Nació en Munich, Alemania, Aloys Senefelder, dramaturgo y músico. En 1796, mediante una piedra pulida y un lápiz graso, creó la litografía como un procedimiento de impresión barato y comercial para difundir sus obras de teatro y sus partituras.

1807 Nace en la ciudad de México, Leopoldo Río de la Loza, quien habrá de distinguirse como médico, farmacéutico, químico, naturalista y escritor científico.

1813 Conmemoración de la promulgación del Acta Solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional por el Primer Congreso de Anáhuac, encabezado por José María Mórelos y sancionada en el Palacio de Chilpancingo.

1814 Nace en la ciudad belga de Dinant, Adolphe Sax, que será fabricante de instrumentos musicales e inventará el saxofón en 1840.

1833 Gómez Farias suprime la coacción civil para obligar a tomar votos eclesiásticos, ya nadie podrá ser obligado a ser sacerdote o monja.

1860 Abraham Lincoln se convirtió en el primer republicano de la historia de Estados Unidos en ser elegido presidente.

1861 Nació James A. Naismith, en Ontario, Canadá. Fue el inventor del baloncesto y el primero en introducir el uso de casco en el fútbol americano.

1893 Murió Peter Ilich Tchaikovsky, uno de los compositores rusos más importantes del siglo XIX. Autor de “Sinfonía patética”, “El cascanueces” y “El lago de los cisnes”.

1910 Nace Demetrio Vallejo Martínez, luchador social y político mexicano. Fue impulsado por el Partido Comunista Mexicano, por Valentín Campa y por el Partido Obrero Campesino Mexicano.

1911 Francisco I. Madero protesta como Presidente Constitucional de la República.

1916 Nace el compositor, trombonista y director de orquesta estadunidense Ray Conniff.

1927 El general sonorense Arnulfo R. Gómez es fusilado en Teocelo, Veracruz. Participo en 1906 en la huelga de Cananea.

1970 Muere el compositor y cantante mexicano Agustín Lara, autor de “Solamente una vez” y “María Bonita”. Conocido como el Flaco de Oro.

1991 En Rusia se cierra oficialmente la KGB.

1997 Muere la cantante de género vernáculo María de Lourdes, “La Embajadora de la Canción Mexicana”; su prolífica trayectoria incluye más de 100 discos y diversas películas.

2006 Muere Miguel Aceves Mejia, cantante y actor de la llamada Época de Oro del cine mexicano y autor de temas vernáculos rancheros. Se le conoció con el apodo de “El Rey del Falsete” o “El Falsete de Oro”.

2013 Muere la bailarina y coreógrafa mexicana Guillermina Bravo.

2015 Muere José Ángel Espinoza, “Ferrusquilla”. Actor, cantante y compositor.

2015 Muere el caricaturista mexicano Rafael Freyre, su obra abarca diversos temas: políticos, deportivos y culturales, además tiene la particularidad de poder dibujar al revés.

2017 Muere el matador de toros Miguel Espinosa “Armillita”, en su tierra natal, Aguascalientes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir