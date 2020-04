Un día como hoy… (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de abril.

Santoral: Apolonio, Ezequiel

Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología

1710 En Gran Bretaña, entra en vigencia la primera ley sobre copyright, con el Estatuto de la Reina Ana.

1712 Se funda la Villa de San Felipe de Linares, en Nuevo León, por Sandoval Villegas Cumplido.

1755 Nació el Dr. Samuel Hahnemann creador de la homeopatía.

1789 En la Ciudad de México nace Leona Vicario, figura precursora de la independencia de México. Combatió en los ejércitos rebeldes y sirvió de correo de la causa libertadora.

1813 Fallece Joseph-Louis de Lagrange, matemático, físico y astrónomo piamontés.

1827 Nace el escritor y político estadounidense Lewis Wallace, famoso por su novela “Ben-Hur”.

1847 Nace el periodista estadounidense de origen húngaro Joseph Pulitzer, en cuyo honor se instituyen en 1918 los premios que llevan su nombre y que cada año son entregados en 21 categorías.

1860 Nace, en Brasil, María Augusta Generoso Estrela. Fue la primera médica del continente al graduarse en una universidad de Estados Unidos en 1882.

1864 Maximiliano de Habsburgo acepta la corona de México, que le ofrecen los conservadores mexicanos. Se firman con Francia los Tratados de Miramar entre Napoleón III y Maximiliano.

1866 En Nueva York se crea la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales.

1899 Muere en la ciudad de México, el célebre ingeniero don Mariano Bárcena. En el año de 1877 fue el fundador y director del Observatorio Astronómico de México. En minería hizo diversas e importantes investigaciones y escribió varios tratados sobre el tema.

1910 El presidente Porfirio Díaz trata con altanería al candidato Francisco I. Madero, durante su entrevista en Palacio Nacional.

1912 El crucero “Titanic”, el más grande y moderno creado hasta ese momento, inicia su travesía por mar de Southampton, Reino Unido, a Nueva York, Estados Unidos, la cual termina en tragedia la madrugada del 15 de abril del mismo año.

1919 Muere asesinado, Emiliano Zapata, héroe de la Revolución Mexicana, en una emboscada en la Hacienda de Chinameca en Morelos. En una carta dirigida a Pancho Villa, Zapata escribió: “… la ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía…”

1925 En Nueva York, EUA, se publica por primera vez la novela ‘The Great Gatsby’, de F. Scott Fitzgerald.

1931 Muere en Nueva York el poeta, filósofo y pintor libanés Gibran Khalil Gibran, a quien se conoce como “El profeta de Oriente”.

1932 Nace el actor egipcio Michel Demitri Chalhoub, conocido como Omar El Cherif, Omar El-Sharif, Omar Cherif y, posteriormente, como Omar Sharif. Alcanza fama mundial con películas como “Doctor Zhivago” y “Lawrence de Arabia”.

1954 Muere Auguste Marie Louis Nicholas Lumiere, quien con su hermano Louis Jean inventa el proyector cinematográfico.

1962 Muere de un derrame cerebral el músico, pintor y poeta Stuart Sutcliffe, miembro original de The Beatles e íntimo amigo de John Lennon.

1970 El músico y cantautor británico Paul McCartney anuncia su separación de la famosa banda The Beatles.

1973 Nace Roberto Carlos, futbolista y entrenador brasileño.

2005 Muere el legendario futbolista mexicano Horacio Casarín.

2007 Encuentran tres esqueletos humanos que datan del pleistoceno (10 mil a 14 mil años) en una caverna de Tulum, península de Yucatán, México.

Compartir