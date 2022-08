Un día como hoy… (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de agosto.

Santoral: Clara

3114 a. C. Día a partir del cual se identifican las fechas en el calendario maya Cuenta larga.

480 a. C. Durante las Guerras Médicas el ejército persa de Xerxes I derrota a las tropas espartanas de Leónidas I en la Batalla de las Termópilas.

1772 Mueren 3000 personas en la isla de Java causado por el volcán Papadang de 3,000 metros de altura que tras una violenta erupción queda reducido a los 1.700 metros.

1793 Se inaugura el Museo del Louvre en París.

1801 Muere el prosista español Félix María Samaniego, autor de las “Fábulas morales”, destinadas a instruir a sus alumnos.

1859 El presidente Benito Juárez expide la Ley sobre días festivos civiles.

1877 El astrónomo estadounidense Asaph Hall descubrió las dos lunas de Marte, a las que denomina “Phobos” y “Deimos”, nombres en la mitología griega de Pánico y Terror, respectivamente.

1925 Nace el actor, conductor y cantante estadounidense Mike Douglas, cuyo nombre verdadero es Michael Delaney Dowd Jr. Conduce el programa musical “Mike Douglas show” de 1965 a 1982.

1928 Nace en Chile el cantante Luis Enrique Gatica Silva, conocido en el ambiente artístico como Lucho Gatica, “el rey del bolero”.

1932 Muere en Monterrey, N.L., el abogado y militar Pablo A. de la Garza y Gutierrez. Participó en la Revolución mexicana y fue gobernador de Nuevo León y de Guanajuato.

1945 Se crea el gobierno del Distrito Federal que sustituye al Departamento Central.

1956 Muere el pintor estadounidense Jackson Pollock, el miembro más destacado del expresionismo abstracto de su país; reconocido por su peculiar técnica “dripping”, que consiste en colocar en el suelo el lienzo y verter o dejar gotear la pintura sobre él.

1959 Nace el cantante, productor, músico y compositor argentino Gustavo Cerati. Tocaba seis instrumentos, colabora con la Fundación Alas. Líder de la banda Soda Stereo entre 1982 y 1997, con la cual graba siete discos.

1998 La banda británica Rolling Stones actúa por primera vez en Moscú, en el estadio Lizhnikin, antes estadio Lenin, donde se reunieron 60 mil personas.

2001 Muere el catedrático, empresario y político mexiquense Carlos Hank González, uno de los hombres más influyentes de la política mexicana. Ocupó diversos cargos públicos, fue líder político del PRI y del Grupo Atlacomulco (mítica agrupación de políticos priistas).

2003 Muere el poeta y compositor mexicano Vicente Garrido, quien deja una vasta obra musical, principalmente de boleros; de ahí que se le considere el padre del género. Entre sus obras figuran “No me platiques más” y “Te me olvidas”.

2010 Muere el médico, investigador histórico, escritor y académico mexicano, Enrique Cárdenas de la Peña.

2010 Muere Armando Herrera, llamado “el fotógrafo de las estrellas” como Pedro Infante, María Félix, Agustín Lara, “Tin Tan”, “Tongolele”, Agustín Lara, Toña La Negra y Mario Moreno “Cantinflas”, quien le dedicaría el filme “El señor fotógrafo”.

2012 La Selección de fútbol sub-23 de México, gana la medalla de Oro en las Olimpiadas de Londres.

2014 Muere el comediante, actor de voz y actor estadounidense Robin Williams (Robin McLaurin Williams). Ganador, entre otros más reconocimientos, de un Premio Óscar y cinco Globos de Oro.

