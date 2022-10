¿Tu celular se sobrecalienta? Descubre por qué y cómo evitarlo (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de octubre. Juegos: ¿Te imaginas pedirle a tu teléfono que procese un videojuego que podrías jugar en una computadora o un aparato más grande? Aunque sí es posible hacerlo gracias a que los dispositivos son cada vez más modernos y capaces, el hacer esto en un aparato tan pequeño produce que haya menos espacio para la ventilación del procesador, por lo que es probable que se caliente después de aproximadamente media hora de juego. Videos: Algo similar que con los videojuegos pasa con los videos. Sin embargo, adicionalmente, uno de los mayores errores que se cometen es cargar el dispositivo mientras se consume este contenido. No sólo estás pidiéndole mucho esfuerzo al procesador, sino también a la batería, por lo que es probable que se sobrecaliente incluso más rápido que con videojuegos. Demasiadas apps en simultáneo: Si quieres jugar en tu app favorita mientras tienes el browser abierto, tus chats de whatsapp y al mismo tiempo hablando por teléfono, tu teléfono se va a volver loco. El tener muchas apps abiertas al mismo tiempo hace que se sobrecargue el procesador. Por esto, es importante cerrar bien las apps que no estés utilizando. Factores ambientales:

Si estás en la playa o en un lugar muy caluroso, tu teléfono también se puede sobrecalentar por esto. Normalmente te aparecerá un anuncio indicando que tienes que bajar la temperatura de tu teléfono. Esto se puede evitar poniendo tu teléfono en la sombra o en un lugar más fresco. Por otro lado, si tienes una funda, lo recomendable es quitarla porque genera más calor. Usa fundas de silicón Pon tu teléfono frente a un ventilador Usa cables originales y de buena calidad para cargar tu teléfono Baja el brillo de tu pantalla Apaga el wifi o bluetooth si no lo necesitas Battery Monitor: La app te indica cuánta carga tiene la batería, su temperatura y un aproximado de cuánto durará la carga. Además, un plus de esta app es que puede mandar notificaciones cuando la temperatura del teléfono sobrepase ciertos grados que puedan hacerle daño. Disponible para iOS. CPU Cooler: Esta app, disponible para Android, monitorea y te da toda la información sobre la temperatura de tu procesador. GSam Battery Monitor: Esta app no solo te muestra la temperatura de la batería; también puede mandar notificaciones cuando sube de grados y medir el tiempo de pantalla. Disponible para Android. ¿Por qué se sobrecalienta tu teléfono? ¿Cómo bajar la temperatura del celular? Además de los consejos que te mencionamos en el apartado anterior, te recomendamos complementarlos con los siguientes: Apps para monitorear la temperatura.

