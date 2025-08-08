Trump ‘jala el gatillo’ contra cárteles: Autoriza uso de fuerza militar para atacarlos (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de agosto. Tras declarar a los cárteles latinoamericanos del narcotráfico como organizaciones terroristas, el presidente Donald Trump firmó una directiva que autoriza el uso de la fuerza militar contra estos grupos, reveló el New York Times este viernes 8 de agosto.

De acuerdo con el diario estadounidense, la orden dirigida al Pentágono ‘abre la puerta’ a que el Ejército de Estados Unidos realice operaciones contra los cárteles en mar y suelo mexicanos.

“Oficiales militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo las fuerzas armadas podrían perseguir a los grupos”, añadió el medio.

El New York Times resaltó que la orden plantea “cuestiones legales” que la administración de Donald Trump tendrá que asumir.

“Entre ellas si se consideraría ‘asesinato’ si las fuerzas estadounidenses, actuando fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso mataran a civiles, incluso sospechosos de delitos, que no representan una amenaza inminente”, apuntó.

“La principal prioridad del presidente Trump es proteger a EU, por lo que tomó la audaz medida de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, tras ser consultada por el NYT sobre la autorización de uso de fuerza militar contra los cárteles.

¿Qué dijo México sobre la directiva de Trump contra cárteles?

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la administración de Donald Trump les avisó sobre la firma de la orden de Trump contra los cárteles del narcotráfico.

“Pero no tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con (acciones) en su país”, remarcó en la ‘mañanera’ de este viernes 8 de agosto.

Sheinbaum destacó que el Gobierno de México y el de EU están unidos en su combate contra los grupos de la delincuencia organizada y seguirán colaborando en operativos.

“Estados Unidos no va a venir a México con militares, no va a haber invasión, esto está totalmente descartado”, afirmó.

El Financiero

