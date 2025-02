Trump firma aranceles de 25% al acero y el aluminio (12:00 h)

“Hoy simplifico nuestros aranceles sobre el acero y el aluminio”, dijo en el despacho oval de la Casa Blanca mientras firmaba las órdenes ejecutivas.

“Es un 25%, sin excepciones ni exenciones”, afirmó. El magnate republicano añadió que sopesaría imponer aranceles adicionales a automóviles, productos farmacéuticos y chipsinformáticos.

Las tarifas afectarán mucho a Canadá, principal suministrador de acero y aluminio de Estados Unidos. Brasil, México y Corea del Sur también son importantes proveedores de acero.

Rodolfo Ostolaza, subdirector de estudios económicos de Banamex, explicó que históricamente EU ha tenido un déficit comercial de estos materiales, siendo sus principales proveedores México, China y Canadá.

Agregó que los principales destinos de las exportaciones hacia EU son Canadá (16.9% en 2024) y México (16.3%), seguidos por China (6.8%).

UN GRAN DÉFICIT COMERCIAL

Precisó que en 2024, el déficit con China representó el 27% del total, con México el 13%, y con Canadá el 7%.

Ostolaza proyectó un posible impacto en el precio de los bienes que utilizan dichos materiales como insumos, lo que, en última instancia, podría contaminar el proceso de formación de precios y afectar negativamente a los consumidores de EU.

Janneth Quiroz, directora de análisis financiero de Monex, recordó que en 2018, ya habíamos sufrido la imposición arancelaria y con esta medida Trump no hace más que agudizar la incertidumbre a la inversión y los mercados. En esta ocasión, comentó, hay un menor temor, “esto lo vemos reflejado en el desempeño del tipo de cambio que no tiene un impacto real y no tuvo una reacción ante las amenazas, sigue operando dentro de un canal lateral muy definido”.

La economista dijo que los mercados y los inversionistas mantienen cautela, ya no existe el pánico que se llegó a provocar en los primeros días de este gobierno y durante la primera gestión. “Creo que ya están esperando a ver qué es

lo que al final sí termina sucediendo, concretándose y ese es el comportamiento”.

Quiroz coincidió que la afectación real será inflacionaria para los países involucrados en el arancel, incluso para EU se anticipa que de alargarse y avanzar los aranceles habrá una subida en los precios al consumidor.

POLÍTICA DE PRESIÓN

El domingo el magnate adelantó los “aranceles aduaneros recíprocos” tratan de alinear la tributación de los productos que entran a EU con la manera en que se gravan los bienes estadounidenses en el extranjero.

Trump utiliza los aranceles como principal herramienta de su política económica. Su objetivo: reducir el déficit comercial estadounidense. Un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, subrayó el lunes que para Pekín “no había… un ganador en una guerra comercial o aduanera”, acusó.

Hace una semana, Donald Trump amenazó a México y b con aranceles generalizados del 25%, pero lo ha suspendido durante un mes para negociar un acuerdo hasta el 1 de marzo.

En cuanto a China, renunció a gravar como había anunciado hace unos días, los paquetes de un valor inferior a 800 dólares, lo que habría afectado a plataformas de comercio digital como Shein, Temu y Alibab.

24 Horas/Foto:AFP