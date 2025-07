Trump demanda por $10 mil millones a Rupert Murdoch y ‘The Wall Street Journal’ tras publicación sobre Epstein (21:00 h)

Estados Unidos, 19 de julio. El presidente Donald Trump presentó una demanda por difamación de 10 mil millones de dólares contra el magnate de los medios de comunicación de derecha Rupert Murdoch y las empresas matrices de The Wall Street Journal, News Corp y Dow Jones, luego de que el periódico publicara una supuesta carta de cumpleaños del presidente al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La demanda, presentada ante un tribunal federal de Miami, se dirige contra Murdoch y Robert Thomson, ejecutivo de News Corp, así como contra los dos periodistas del Wall Street Journal, cuyos pies de autor aparecían en la noticia.

El periódico publicó la supuesta felicitación a Epstein cuando cumplió 50 años en 2003, que supuestamente incluía un dibujo sexualmente sugerente y un deseo de cumpleaños que decía “que cada día sea otro secreto maravilloso”.

Los demandados “no adjuntaron la carta, no adjuntaron el supuesto dibujo, no mostraron pruebas de que el presidente Trump fuera el autor o firmante de dicha carta y no explicaron cómo se obtuvo esta supuesta carta”, según la demanda.

“La razón de estos fallos es que no existe ninguna carta o dibujo auténticos”, afirma la demanda.

Los documentos judiciales acusan a los demandados de haber “urdido” la historia para “difamar” al presidente. The Independent solicitó comentarios a News Corp.

“Cientos de millones de personas ya han visto las declaraciones falsas y difamatorias publicadas por los demandados. Y dado el momento del artículo de los demandados, que demuestra su intención maliciosa detrás de este, se seguirá multiplicando el abrumador daño financiero y de reputación que sufre el presidente Trump”, según la demanda.

En su cuenta de Truth Social, el presidente dijo que había presentado una “DEMANDA PODEROSA contra todos los involucrados en la publicación del artículo falso, malicioso, difamatorio y de PAPARRUCHA en el ‘periodicucho’ inútil que es”.

“Esta demanda se presenta no solo en nombre de su presidente favorito, YO, sino también para seguir defendiendo a TODOS los estadounidenses que ya no tolerarán las abusivas malas acciones de los medios de paparrucha”, escribió Trump. “Espero que Rupert y sus ‘amigos’ estén emocionados por las muchas horas de declaraciones y testimonios que tendrán que proporcionar en este caso”, sentenció.

Tras la publicación de la noticia el jueves por la noche, el presidente lanzó varias amenazas de demanda contra su antiguo aliado, cuyo enorme conglomerado de medios News Corp posee el Wall Street Journal, así como Fox News y el New York Post, entre otros títulos.

“Tengo ganas de conseguir que Rupert Murdoch testifique en mi demanda contra él y su periódico ‘de pacotilla’”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social el viernes por la mañana. “¡Será una experiencia interesante!”.

Si bien el presidente niega haber escrito tal saludo a Epstein o incluso haber hecho “dibujos de mujeres”, las acusaciones se suman al contexto de los intentos de su administración de descartar los llamados archivos de Epstein como un “engaño” demócrata después de que su Departamento de Justicia anunciara que no había encontrado pruebas que apoyaran las teorías de conspiración sobre el caso de tráfico sexual.

El intento del Departamento de Justicia de dar por concluida la investigación reanudó el escrutinio sobre la relación del presidente con Epstein, acusado de abusar sexualmente de decenas de menores antes de ser hallado muerto en su celda de la cárcel en 2019.

“El Wall Street Journal publicó una carta FALSA, supuestamente a Epstein”, escribió Trump en Truth Social el jueves por la noche. “Esas no son mis palabras ni mi forma de hablar. Además, no hago dibujos. Le dije a Rupert Murdoch que todo esto era una estafa, que no publicara esa noticia falsa. Pero lo hizo, y ahora voy a demandarlo a él y a su periódico de poca monta”.

Aproximadamente una hora antes, en una publicación más larga, Trump dijo que había advertido “personalmente” a Murdoch contra la publicación de la noticia, “y, si la publican, serán demandados”, dijo.

“El señor Murdoch declaró que se encargaría de ello, pero, obviamente, no tenía poder para hacerlo”, comentó Trump.

Murdoch, un antiguo aliado de Trump, está ahora en el centro de otra demanda masiva por difamación del presidente, que ha presentado varias amenazas legales contra editores y medios de comunicación y ha llegado a acuerdos masivos con ABC y CBS tras sus demandas contra esas cadenas (AFP via Getty Images)

El aviso en el expediente del tribunal federal de Florida surgió momentos antes de que la fiscal general Pam Bondi y el vicefiscal general Todd Blanche presentaran una moción en un tribunal federal de Manhattan pidiendo a un juez que desclasificara el testimonio del gran jurado en el caso de Epstein. Supone un intento de acallar las preocupaciones de los aliados del presidente de que el Departamento de Justicia estaba participando en un encubrimiento.

La divulgación de dicho testimonio, que representa solo una parte de las pruebas contenidas en los denominados “archivos de Epstein”, aún necesitaría la aprobación de un juez, que debe atenerse a las estrictas normas que rigen el secreto de sumario y la protección de testigos y víctimas.

El proceso podría ser tardado.

La administración se ha negado a hacer público otro bloque de pruebas, probablemente mucho mayor, que se mencionaba en un índice de lo que la administración denominó “fase uno” de la entrega de pruebas a principios de este año. En dicha ocasión, invitaron a influencers de extrema derecha a la Casa Blanca para que recibieran carpetas con documentos del caso, en su mayoría ya publicados.

Trump amenaza constantemente con emprender acciones legales contra los medios de comunicación por coberturas poco favorecedoras o antagónicas. De hecho, sus demandas contra ABC y CBS por sumas monumentales dieron lugar a controvertidos acuerdos que han despertado el temor entre los defensores de la libertad de prensa de que los editores no hagan más que envalentonar el escalofriante mensaje del presidente a los medios de comunicación.

Ahora Murdoch también se encuentra en el punto de mira. Su imperio de Fox News fue acusado de promover teorías de conspiración falsas en torno a las elecciones de 2020 para promover la campaña de Trump. Al final, la cadena llegó a un acuerdo en esa demanda por difamación, que interpuso la empresa de máquinas de votación Dominion Voting Systems, por una cifra récord de 787 millones de dólares.

