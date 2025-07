Trump demanda al propietario de The Wall Street Journal (19:00 h)

Estados Unidos, 18 de julio. El presidente de EE.UU., Donald Trump, cumplió el viernes su amenaza de demandar al magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch después de que su diario The Wall Street Journal publicara un artículo sobre una carta que supuestamente el mandatario envió al financiero Jeffrey Epstein, figura central en uno de los escándalos más controvertidos del país.

De acuerdo con medios locales, que citan registros judiciales, el caso se presentó ante un tribunal federal de Miami. En particular, la demanda afecta a Rupert Murdoch, las empresas matrices de The Wall Street Journal, News Corp y Dow Jones, y a dos reporteros de WSJ.

“Acabamos de presentar una demanda poderosa contra todos los implicados en la publicación del ‘artículo’ falso, malicioso, difamatorio, ‘fake news’ en el ‘trapo’ inútil que es The Wall Street Journal”, escribió Trump en sus redes sociales.

“Esta histórica acción legal se está llevando a cabo contra los supuestos autores de esta difamación, el ahora totalmente deshonrado WSJ, así como contra sus propietarios corporativos y afiliados, con Rupert Murdoch y [editor] Robert Thomson (¡sea cual sea su papel!) a la cabeza de la lista”, agregó.

En este sentido, enumeró sus éxitos judiciales anteriores contra los medios. “Hemos rendido cuentas con orgullo a ABC y a George Slopadopoulos [en realidad, Stephanopoulos], a la CBS y a 60 Minutes, a los falsos premios Pulitzer y a muchos otros que se dedican a e impulsan repugnantes mentiras, e incluso fraude, al pueblo estadounidense”, afirmó.

“Esta demanda se presenta no solo en nombre de su presidente favorito, yo, sino también con el fin de seguir defendiendo a todos los estadounidenses que ya no tolerarán las fechorías abusivas de los medios de comunicación falsos. Espero que Rupert y sus ‘amigos’ estén deseando las muchas horas de declaraciones y testimonios que tendrán que proporcionar en este caso”, concluyó Trump.

¿Qué reportó WSJ?

The Wall Street Journal (WSJ) reportó el jueves que en 2003 Trump le habría enviado una carta de felicitación al millonario Jeffrey Epstein por su 50.º cumpleaños con el dibujo de una mujer desnuda. El medio se refirió a documentos contenidos en un álbum que fueron examinados por la Justicia mientras investigaba al financiero y a su pareja de entonces, Ghislaine Maxwell. De acuerdo con el diario estadounidense, el álbum –que fue compilado antes de 2006– contenía fotos, poemas y saludos de académicos, empresarios, amigos de la infancia y exnovias de Epstein.

La jornada anterior, Trump tachó de falso el artículo del diario. “Estoy deseando conseguir que Rupert Murdoch testifique en mi demanda contra él y su periódico ‘montón de basura’, WSJ. ¡Será una experiencia interesante!”, escribió en Truth Social.

“La editora de The Wall Street Journal, Emma Tucker, fue informada directamente por [la portavoz de la Casa Blanca] Karoline Leavitt, y por el presidente Trump, de que la carta era falsa, pero Emma Tucker no quiso oírlo”, dijo en otra publicación. “La prensa tiene que aprender a ser veraz y no confiar en fuentes que probablemente ni siquiera existen”, denunció.

Jeffrey Epstein fue hallado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan (Nueva York), donde esperaba para ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual de menores.

La muerte de Epstein ocurrió solo un día después de que se revelaran documentos judiciales que implicaban como sus cómplices a numerosas personas influyentes, incluido el príncipe británico Andrés, el inversionista multimillonario Glenn Dubin, el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, así como otras figuras políticas y personas de alto perfil.

Al inicio de su segundo mandato, Trump prometió desclasificar documentos clave del proceso Epstein, pero las primeras difusiones solo incluyeron información ya conocida públicamente.