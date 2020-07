Trascendidos y tumores del 16 de julio (07:00 h)

La Razón

Así que cada día se suman más gobernadores al frente que mantiene posiciones críticas a la forma en la que el Gobierno federal está atendiendo la pandemia de Covid-19 en lo sanitario, en lo económico y en lo político. Ayer fueron los de Aguascalientes, Martín Orozco, y el de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, quienes pasaron ya también lista en su tradicional reunión. Con ellos son ya 11 los mandatarios estatales que integran esta agrupación que empezó con tres. Por cierto que en su encuentro de ayer, dieron cuenta de que se acercarán con escuelas y facultades de medicina a fin de encontrar apoyos para relevar al personal médico que se ha contagiado y al que ya está fatigado, siguen planteando su propuesta de buscar un nuevo federalismo, vuelven a pedir un encuentro con el Presidente y, además, aclaran que su unión no tiene un fin electoral.

• BANDERAS Y QUINTETAS PARA EL INE

Este jueves a partir del mediodía el Comité Técnico de Evaluación entregará a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, las quintetas con los 20 nombres, 10 hombres y 10 mujeres, quienes en gran porcentaje se han comprometido a desempeñarse con austeridad republicana si el próximo 22 de julio son elegidos como consejeros electorales por el pleno en San Lázaro. Otros de sus planteamientos son emprender además el adelgazamiento de la burocracia en los órganos electorales y sumarse al combate a la corrupción y la impunidad desde la llamada herradura de la democracia, claro, además de organizar elecciones. Hasta este momento, no ha habido señales de preocupación, nos dicen, sobre el proceso de elaboración de las quintetas, aunque lo que sigue es de pronóstico reservado.

• EN NAYARIT, ABUSO SIN SANCIÓN

Hasta el momento no ha tenido consecuencia alguna el uso que hicieron el secretario de Turismo de Nayarit, Antonio Riojas Meléndez, y su pareja, de una casa propiedad del gobierno estatal en Bahía de Banderas, para realizar un festejo privado y además hacerlo en medio de la pandemia por el Covid-19, que tantos esfuerzos institucionales está demandando en estos momentos en la entidad. El video de estos hechos difundido en redes ha causado gran indignación en la entidad, que gobierna el panista Antonio Echevarría, y aunque el gobernador, nos dicen, no vio con buenos ojos la acción, hasta anoche no se había hecho pública determinación alguna al respecto. Riojas Meléndez se disculpó, por cierto, no por el presunto uso irregular del inmueble sino por hacer público un momento privado. Algunos no entienden que no entienden.

• NERVIOS POR EL EXTRA

Las negociaciones para amarrar el periodo extraordinario y aprobar una reforma que daría amplios poderes al Ejecutivo en materia de presupuesto, está generando cierto nerviosismo. Ayer, por ejemplo, se soltó el rumor de que el llamado bloque de contención, de cuyos votos depende la aprobación del extra, se había fracturado. Rápidamente, los partidos de oposición salieron a desmarcarse de lo dicho y a cerrar filas. La versión surgió porque, nos aseguran, se está trabajando una iniciativa alterna a la que presentó el Presidente. Si esa iniciativa cuaja, podría abrirse el periodo y darle al Gobierno mayores recursos para enfrentar la pandemia. Lo que también tiene que anotarse es que la iniciativa viene de las microfracciones en el Congreso, para más pistas, apenas le acaban de dar oxígeno en el Senado, porque le reconocieron su carácter de grupo parlamentario.

• EFEMÉRIDES Y MAROMAS EN CULTURA-CDMX

La dependencia que ayer estuvo en el centro de la polémica fue la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a cargo de Alfonso Suárez del Real. Resulta que como parte de las efemérides que comúnmente difunde en sus redes sociales optó por poner una sobre Victoriano Huerta, de quien, por cierto, resaltó el nombre. El problema fue que la ilustró con una foto de ¡Francisco I. Madero! Por supuesto que las redes hicieron su parte ante la pifia —que no es la primera: antes publicaron por ejemplo que Amado Nervo era uruguayo, en fin—, el caso es que con tal de no bajarla se aventaron una maroma gigante y tuitearon: “Ante el golpe de Estado militar que Victoriano Huerta emprendió contra Francisco I. Madero, durante la recordada Decena Trágica, honramos la memoria de Madero con su figura en esta efeméride”. Luego el titular de la dependencia hizo un video para decir que Huerta no merece ninguna fotografía en ninguna página de la historia. ¿Entonces qué?, a borrar a Huerta de la historia. ¿De veras no era más fácil borrar el tuit y ofrecer una disculpa? En fin.

• LA AUDIENCIA DE LOZOYA

Es grande la expectativa que genera el arribo del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, y más la primera audiencia que tendrá ante la justicia mexicana. Pero también son enormes los riesgos que implicaría que periodistas cubrieran el hecho en un espacio limitado en el que se aumentaría el riesgo de contagio de Covid-19. Así que ante la complicación, se informó ayer que será el Consejo de la Judicatura, a través de su chat institucional, el que irá difundiendo una relatoría. La información estará cayendo en tiempo real y será de principio a fin, según se ofreció, así que será un reto importante para el equipo de Comunicación Social, que además deberá respetar en todo momento los principios de publicidad, presunción de inocencia y derecho a la privacidad.