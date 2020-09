Trascendidos y rumores del 3 de septiembre (07:30 h)

La Razón

Nos comentan que un duro, pero al mismo tiempo revelador análisis dio a conocer ayer la organización Amnistía Internacional. En éste se señala que a causa de la pandemia por el Covid-19 han fallecido al menos siete mil trabajadores de la salud en el mundo, y especifica que México es el país en el que más defunciones de este tipo de personal se tienen registradas, con mil 320; seguido de naciones como Estados Unidos, con mil 77; Reino Unido, con 649; Brasil, con 634; Rusia, con 631; India, con 537; Sudáfrica, con 240; Italia, con 188; Perú, con 183; Irán, con 164 y Egipto, con 159. La organización internacional advierte la contradicción que representa el hecho de que se destaque la heroicidad del personal de salud, mientras éste no deja de morir por falta de protección. ¿Dirá algo al respecto el subsecretario Hugo López-Gatell?

• LORET Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Así que la circunstancia y el momento en que se da cuenta de la existencia de un supuesto citatorio al periodista Carlos Loret relacionado con el caso que se sigue al señor Israel Vallarta, no puede dejar de llamar la atención del gremio periodístico. Sobre todo porque se relaciona con acontecimientos reportados hace 15 años, sobre los que ya ha habido resoluciones judiciales del más alto nivel en su principal correlativo: el caso Cassez. La libertad de prensa y de expresión hace imperativo para los medios de comunicación estar pendientes de su desarrollo, pero centralmente de que un tema jurídico o con posibles implicaciones políticas, no trastoque ninguna libertad democrática.

• EL PT, ¿SIN NADA?

Alentados o al menos nunca contenidos por la bancada mayoritaria en Diputados, los petistas, nos comentan, invirtieron más o menos un año en concretar su plan de convertirse en la tercera fuerza en San Lázaro. En ese tiempo, el grupo parlamentario que encabeza Reginaldo Sandoval habría emprendido una silenciosa y permanente labor para pasar de 29 hasta 47 diputados a unos días de elegirse la planilla de la Mesa Directiva. Sin embargo, como ocurrió en temas como la designación de los contralores de organismos autónomos, en el que quedaron todos, menos el que eligieron los petistas, una vez más se quedaron sin nada. Esta vez, empero, estarían acusando un daño más hondo. Así que la pregunta anoche era: ¿habrá alguna especie de operación cicatriz, que impida la predisposición a una ruptura del bloque mayoritario en San Lázaro? Al tiempo.

• MASACRE QUE EVIDENCIA INCAPACIDAD

Por “incapacidad” y por mostrar “falta de interés” ante hechos como el multihomicidio de ocho personas en Cuernavaca –entre ellas cuatro menores—, los que el pasado martes solicitaron la renuncia del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fueron los integrantes de la Barra de Abogados. Aseguran que del mandatario estatal de plano ya no se espera nada para enfrentar la actual situación de violencia que los supera. El caso del ataque en Morelos pone de relieve la fuerte incidencia criminal que coloca a la entidad entre las únicas cuatro donde los delitos de alto impacto escalaron respecto al año pasado. Mientras eso ocurre, la autoridad, encarnada en el exfutbolista, no ha hecho más que darse la vuelta y mandar a su controvertido secretario de Gobierno Pablo Ojeda, cuando activistas y familiares de víctimas le exigen que ponga un freno a la delincuencia.

• MAY VOLVIÓ PARA SER SECRETARIO

Nos recuerdan que hace apenas cinco meses Javier May tenía pie y medio fuera de la Subsecretaría de Planeación y Programación de la Secretaría del Bienestar. Por diferencias con María Luisa Albores en el programa “Sembrando Vida”, presentó entonces su renuncia al Presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario no se la aceptó. Lo convenció de que se quedara. Ayer, el propio López Obrador lo designó secretario del Bienestar, luego de que Albores González fue movida a Medio Ambiente en lugar de Víctor Manuel Toledo. May Rodríguez ha sido uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador desde que ambos estaban en el estado de Tabasco. Así que, al rechazarle la renuncia, el Presidente le dio chance de batear de nuevo y ayer conectó un jonrón.

• SONORA, PRIMERO EN RENDICIÓN DE CUENTAS

Así que el que está haciendo un buen trabajo en materia de transparencia presupuestal es el gobierno de Sonora, a cargo de Claudia Pavlovich. Resulta que la entidad apareció en el primer lugar nacional en Rendición de Cuentas y entre los primeros cinco en cuanto a Planeación, Ejercicio y Control, en el Diagnóstico Nacional de la Implementación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, un instrumento de medición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que dirige Arturo Herrera. En el primero de los indicadores, encabezado por Sonora, —que pasó del último al primer lugar en cinco años—aparece en segundo lugar Oaxaca, en tercero Nayarit, en cuarto Michoacán y en quinto la Ciudad de México.