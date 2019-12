Trascendidos y rumores del 26 de diciembre (08:00 h)

La Razón

Violentas fiestas las que vivieron los policías de Coahuila. Y es que en plena Nochebuena un comando armado atacó a agentes en Piedras Negras y mató a un elemento. Horas más tarde, durante la madrugada de la Navidad, un grupo atacó la sede policial de Frontera dejando un herido. Más tarde, hubo un nuevo ataque, esta vez en Monclova donde sujetos quemaron dos patrullas. Y apenas el gobernador Miguel Riquelme, dijo que analizaría la posibilidad de aumentar el salario de sus policías.

• Manos libres en San Lázaro

En esta época decembrina en la que gran parte de los mexicanos se traslada por las autopistas a distintos puntos del país, la Cámara de Diputados emitió ayer un boletín para recordar que el pasado 2 de octubre se aprobaron reformas para prohibir el uso de celulares al conducir por carretera, así que los automovilistas se deberán abstener de hablar por teléfono celular o usar cualquier otro dispositivo electrónico, con excepción del manos libres. Sin embargo, dichos cambios legislativos, requieren la aprobación del Senado, por lo que la nota puede tomarse para subrayar un logro en el recinto de San Lázaro, o como un recordatorio público a los senadores. Ojalá se avale, pues en 2018 se reportaron más de 365 mil accidentes automovilísticos.

• PAN abre candidaturas a no militantes

El que le sigue los pasos a Morena, al menos en la política de puertas abiertas a personas que no necesariamente militan en sus partidos, es el PAN. Dice su dirigente nacional, Marko Cortés, que para el periodo electoral 2020-2021 buscan hacer del partido un instituto muy competitivo con los mejores perfiles que pudieran abanderar una candidatura CON y SIN militancia. Para ello, buscarán estado por estado a aquellos ciudadanos de todos los sectores que quieran participar. Pues ojalá después no les pase como a los del guinda, que después dijeron que muchas sabandijas se les filtraron.

• Huelga amenaza cartas a los Reyes

Que hay riesgo de que las cartas para los Reyes Magos no lleguen en esta ocasión, y es que los trabajadores del Servicio Postal Mexicano están pensando declararse en huelga, pues denuncian que las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y Hacienda han incumplido en el otorgamiento de diversas prestaciones, como la segunda parte del aguinaldo e incentivos de fin de año. Este jueves ofrecerán una conferencia de prensa para anunciar las acciones a realizar.

• Justicia para Nazaret

Terrible el caso de Nazaret, la adolescente de 15 años que encontraron muerta en la Universidad Autónoma de Chapingo, donde estudiaba la preparatoria, luego de haberla buscado durante cinco días. Se supone que la jovencita se había quedado de ver con un compañero en la cafetería de la escuela, pero nunca volvió. ¿Y las cámaras de esa casa de estudios? Y apenas hace dos semanas, el Observatorio de Feminicidio dijo a este diario que los campus universitarios ya no son lugares tan seguros para las estudiantes. Por lo pronto, alumnas de Chapingo protestan hoy para exigir más seguridad.

• Libre, otro hombre de Duarte

A quien Santa le trajo su regalo fue a Roberto González Meza, exdirector de la Fuerza Civil del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El exfuncionario arrestado el año pasado por presunta desaparición forzada quedó en libertad, pues la juez que lleva su caso cambió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así que ahora sólo deberá acudir semanalmente al juzgado ubicado en la comunidad de Pacho Viejo, Coatepec, para firmar y pueda garantizar que no se fugará. A ver si después no salen con que ya no se presentó.