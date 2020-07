Trascendidos y rumores del 13 de julio (07:20 h)

La Razón

Se cierra, y nos aseguran que se seguirá cerrando, la pinza del aparato de justicia en torno a peñanietistas clave, porque ahora van por uno más. Ya está autorizada y a punto de efectuarse la extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, desde España; ya está detenido y formalmente preso en Estados Unidos el exgobernador de Chihuahua César Duarte, y ya está ubicado y habrá de gestionarse que sea entregado tras su captura a México el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. Pero por el que, nos comentan, van ahora, es por alguien aún más cercano al expresidente, exintegrante de su gabinete y además “compadre”: Luis Miranda, actual diputado, y en cuyo caso tendría que seguirse un proceso de desafuero. Así, el cierre de la pinza.

• GRÁFICAS DE ESTADOS PANISTAS

Ahí como no queriendo la cosa, en los últimos tres días, en la conferencia sobre Covid-19, que encabeza Hugo López-Gatell, han sido mencionadas cinco entidades gobernadas por el PAN que reportan repuntes de casos. El viernes pasado fueron dos —Quintana Roo y Yucatán—, y justo ese día fue cuando el subsecretario le transfirió una buena parte de la responsabilidad a los estados por el incremento de contagios, derivados de desconfinamientos apresurados. El sábado, cuando habló ya no de la responsabilidad de los otros dos niveles de gobierno sino de la corresponsabilidad, agregó una más —Durango— y ayer, cuando ya no los señaló como responsables, otras dos —Nayarit y Baja California Sur—. Por cierto que ayer el Presidente anunció que son nueve las entidades que en estos momentos van al alza. Así que en estos días se completaría la lista.

• EL NUEVO REPROCHE DE LÓPEZ-GATELL

Nos hacen ver que quien con el paso de las semanas parece estar incómodo o insatisfecho con el tratamiento editorial que dan los medios que cubren sus conferencias es el subsecretario Hugo López-Gatell. Ayer reprochó que se manejen con “agenda política” y “de confrontación”. El tema es que no le gustaron los titulares que hablaban sobre la “culpa” que echó a los gobiernos estatales y municipales de los repuntes en casos de Covid-19. “Llevo 72 horas hablando de corresponsabilidad, quienes están aquí lo saben, quienes están allá lo saben, y me habrán oído decir corresponsabilidad”. El funcionario repasó algunos otros titulares que interpretó incorrectos o resultado de visiones “casi de primaria”. De sus errores como gestor mediático prefirió no comentar nada.

• SEMANA DECISIVA RUMBO AL INE

Nos señalan que esta semana es decisiva en el proceso de elección de 60 aspirantes que buscan cuatro vacantes del Consejo General del INE, luego de que este lunes concluyan las evaluaciones que se llevaron a cabo a la distancia. Ahora comenzará la cuenta regresiva para que el próximo jueves 16 de julio en el Comité Técnico de Evaluación envíe a la Jucopo las cuatro quintetas que serán sometidas a la votación del pleno. Los perfiles que la conformen deberán mostrar experiencia y conocimiento en materia electoral, además de probidad y tendencia a la austeridad para ocupar dichos cargos. A partir del próximo viernes, diputados con peso en sus bancadas, tendrán una agenda más abultada y se dará un decisivo jaloneo hasta el próximo 22 de julio, fecha en la que se llevará a cabo la votación. Por lo pronto, perfilan que los elegidos serán tres mujeres y un hombre.

• VIGENTE, GRUPO FIGUEROA-ÁLVAREZ ICAZA

A unos días de que la lista de aspirantes a formar parte del INE quede en sólo 20, aún se mantiene en la puja para llegar Alfonso Gama, quien es parte del equipo de trabajo que llegó en agosto de 2008 con Alfredo Figueroa a la cabeza como consejero del entonces Instituto Federal Electoral y cercano al actual senador independiente Emilio Álvarez Icaza, ambos cercanos en esos años al PRD; desde esa fecha, dicho grupo se ha mantenido dentro del órgano electoral y sólo con una pausa de seis meses entre noviembre de 2013 a abril 2014, Gama regresó como asesor de Pamela San Martín, consejera que concluyó su encargo en abril pasado, pero él, de inmediato fue reclutado por el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien llegó por el PAN, aunque se ve más cómodo con Morena.

• AMLO, EN GUANAJUATO Y JALISCO

Esta semana será interesante seguir las visitas que el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizará a Guanajuato, de Diego Sinhue Rodríguez, y Jalisco, de Enrique Alfaro, gobernadores con quienes, es sabido, no ha tenido la mayor de las confluencias o incluso con quienes ha habido diferencias por acciones, decisiones o expresiones relacionadas con diferentes temas. El Presidente visitará el miércoles Irapuato, donde además de encabezar la reunión del gabinete de seguridad y la conferencia matutina, pondrá en marcha un cuartel de la Guardia Nacional. El jueves viajará a Jalisco y también encabezará ahí la mañanera y luego un acto en el cuartel de la Guardia Nacional en Tlaquepaque. La agenda, como se aprecia, será sobre la seguridad. ¿Habrá señales de unidad dentro de las diferencias? Al tiempo.