Tras remoción de Max Arriaga, SEP nombra a oaxaqueña Nadia López García como titular de la DGME (16:02 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que, a partir del 16 de febrero de 2026, Nadia López García asumirá la titularidad de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), en sustitución de Marx Arriaga Navarro.

El nombramiento fue realizado por instrucción del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y se da en el contexto de una actualización institucional en el área responsable de los Libros de Texto Gratuitos.

¿Quién es Nadia López García?

Nadia López García es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural. Es poeta indígena, hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi) e hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños.

Ha publicado 11 libros, traducidos a 10 idiomas, y ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud y el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle. Antes de su nombramiento se desempeñó como Coordinadora Nacional de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La SEP destacó que su experiencia en formación docente, diseño de materiales pedagógicos y promoción de la lectura fortalecerá los contenidos con un enfoque humanista, intercultural y con perspectiva de género, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana.

La destitución y la postura presidencial

La designación ocurre tras la salida de Marx Arriaga. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno “reivindica la Nueva Escuela Mexicana y el trabajo tan importante que se hizo para los Libros de Texto”, pero subrayó que “los Libros siempre son perfectibles”.

Explicó que Arriaga “no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los Libros”, lo que derivó en un desencuentro. Añadió que se le ofrecieron otras opciones dentro del gobierno y reiteró: “Los Libros de Texto no son patrimonio de una persona”. Asimismo, señaló que no habrá acciones administrativas y que el diálogo será la vía para resolver el conflicto.

