Tras rechazo y memes en redes, elegirá jurado nueva imagen oficial de la Guelaguetza 2023 (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de marzo. El Jurado Calificador para seleccionar la imagen oficial de la Guelaguetza 2023, informó que decidió cambiar su veredicto y elegirá una nueva ilustración para la máxima fiesta de las y los oaxaqueños.

Sus integrantes dieron a conocer que será en las próximas horas cuando presente la nueva imagen oficial que representará a las actividades de “Julio, Mes de la Guelaguetza 2023”.

Señalaron que esta decisión fue tomada en cuenta en relación con una fotografía que registra elementos similares a la imagen presentada, misma que no era conocida por el Jurado Calificador, por lo que después de un análisis y evaluación de esta situación y aunque sí reconocen las similitudes, sin tratarse de un plagio, el jurado decidió cambiar su veredicto.

Puntualizaron que esta decisión no significa que la imagen anunciada no sea original o que no haya ganado legítimamente. Por el contrario, se reconoce el trabajo del creador de la imagen y la Sectur lo alienta a seguir trabajando y creando en el futuro dado que él es el menos responsable de esta situación.

Agregaron que lo que se busca es evitar una polémica que manche la edición de la Guelaguetza 2023.

Anunciaron que la nueva imagen se elegirá de entre las 10 semifinalistas.

