Tras no dejarlos despedirse, familiares de paciente fallecido por Covid-19 golpean a médicos (+video) (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de abril. Familiares de una víctima mortal del coronavirus agredieron a trabajadores de la salud del Hospital General de Zona Número 48, ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, se difundió una grabación donde se pueden ver a dos mujeres y cuatro hombres que violentan a seis médicos y enfermeros, luego de que no pudieron despedirse del contagiado tras morir por Covid-19.

Aparentemente, uno de los enfermeros identificado como Daniel Zamorano salió lesionado con golpes en el rostro luego del encuentro.

Los hechos fueron registrados el día de ayer por la tarde, luego de que los doctores dieron la trágica noticia a la familia de quien permanecía en aislamiento para prevenir contagios.

Las capturas muestran el momento del inicio del ataque, hasta que logran separarlos.

Más tarde, el enfermero agredido compartió una imagen de su cara, acompañado de un texto donde relata la versión de los hechos.

“Me golpearon porque su familiar murió por Covid-19, desde el lunes no lo ven porque está aislado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir, no se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como ningún otro fallecido, tiene que ser incinerado”.

Con información de medios/Vía: 24 Horas

Compartir