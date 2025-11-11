Tras incidente, acuerdan HCBO y Capufe libre tránsito de vehículos de emergencia de la corporación en casetas de cobro de Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de noviembre. Tras un incidente en donde personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) no le permitieron el paso a la ambulancia del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Oaxaca (HBCO) para llegar a una emergencia con presencia de heridos y muerto en la super carretera a la Costa sin pagar el peaje correspondiente, la dependencia federal acordó con la institución de rescate el libre tránsito en las supercarreteras de la entidad.

Directivos de ambas dependencias acordaron el libre acceso de los vehículos de emergencia de esta corporación en las casetas de cobro de la entidad, sin la necesidad de efectuar pago de peaje.

Esta acción tiene como objetivo agilizar la movilidad del personal y asegurar una atención oportuna ante incidentes que pongan en riesgo la vida, integridad o patrimonio de las y los oaxaqueños, además de establecer canales de comunicación directa entre las autoridades.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoce la disposición institucional de Capufe para colaborar en la mejora de los procedimientos operativos, priorizando en todo momento el interés público y la seguridad de la población.

